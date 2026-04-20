Vegan sporcular nasıl beslenmeli?

Son dönemde vegan beslenmeye yönelen sporcuların sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Farklı branşlardan birçok sporcunun bu modele ilgi göstermesiyle birlikte, "Vegan bir sporcu başarılı olabilir mi?" sorusu da gündeme geliyor.

Diyetisyen İrem Tufan, vegan beslenmenin sporcular için uygulanabilir olduğunu ancak sürecin bilinçli yönetilmesi gerektiğini vurguluyor. Tufan, veganlığın yalnızca bir beslenme biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu belirterek, bu tercihin kişisel motivasyonlara dayandığını ifade ediyor.

Bitkisel protein vurgusu

Diyetisyen İrem Tufan, vegan sporcuların en çok dikkat etmesi gereken konunun protein alımı olduğunu söylüyor. Hayvansal gıdaların devre dışı kalmasıyla birlikte, protein ihtiyacının bitkisel kaynaklardan karşılanması gerektiğini belirten Tufan, özellikle şu besinleri öneriyor:

Mercimek

Nohut

Kinoa

Fasulye çeşitleri

Börülce

Ayrıca fındık, badem, ceviz ve fıstık gibi yağlı tohumların da hem sağlıklı yağ hem protein açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

Vegan ürünler beslenmeyi kolaylaştırıyor

Artan taleple birlikte vegan ürün çeşitliliğinin de genişlediğini belirten Diyetisyen İrem Tufan, bitkisel sütler ve vegan alternatiflerin sporcular için pratik çözümler sunduğunu dile getiriyor.

"Ani geçiş yapmayın" uyarısı

İrem Tufan, vegan beslenmeye geçmek isteyen sporculara en kritik tavsiyenin kademeli geçiş olduğunu söylüyor. Bir anda tüm hayvansal gıdaları kesmenin performansı olumsuz etkileyebileceğini belirten Tufan, sürecin aşamalı ilerlemesi gerektiğini ifade ediyor.

Önerilen geçiş planı ise şöyle:

Haftada 1–2 gün vegan beslenme ile başlamak

Performansı gözlemlemek

Adaptasyona göre gün sayısını artırmak

Vitamin ve mineral eksikliklerine dikkat

Diyetisyen İrem Tufan, vegan sporcularda özellikle B12 vitamini ve demir eksikliğinin sık görüldüğünü vurguluyor. Bu nedenle sürece başlamadan önce kan tahlili yapılmasının önemine dikkat çekiyor.

Gerekli durumlarda takviye kullanımının kaçınılmaz olabileceğini belirten Tufan, bu sürecin mutlaka profesyonel kontrol altında yürütülmesi gerektiğini söylüyor.

Performans artışı mümkün olabilir

Tufan'a göre doğru planlanan bir vegan beslenme modeli bazı sporcularda dayanıklılığı artırabiliyor. Bitki bazlı beslenmenin vücudun oksijen kullanım kapasitesini olumlu etkileyebileceğini ifade eden Tufan, bunun performansa yansıyabileceğini dile getiriyor.

Ancak bu etkinin:

Spor dalına

Sporcunun mevcut kondisyonuna

Beslenme disiplinine

göre değişebileceğinin altını çiziyor.

Her sporcu için uygun olmayabilir

Diyetisyen İrem Tufan, vegan beslenmenin her sporcu için sürdürülebilir olmayabileceğini de belirtiyor. Bazı sporcuların fiziksel olarak adapte olsa bile psikolojik olarak zorlanabildiğini ifade eden Tufan, bu noktada daha esnek beslenme modellerinin tercih edilebileceğini söylüyor.

Bu modele örnek olarak ise hem bitkisel hem hayvansal gıdaların birlikte tüketildiği "esnek beslenme" yaklaşımı gösteriliyor.



