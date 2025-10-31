Kısa yürüyüşlerin sağlığa faydaları

Yoğun yaşam temposu içinde uzun antrenmanlar yapmak zor olabilir. Ancak kısa yürüyüşler, kalp sağlığını destekler, stresi azaltır ve enerji seviyeni yükseltir. Özellikle açık havada yapılan yürüyüşler, temiz hava ve güneş ışığı sayesinde bağışıklığı güçlendirir, ruh halini iyileştirir.

Günde 10-15 dakikalık yürüyüşleri düzenli hale getirmek, metabolizmayı canlandırır ve oturarak geçirilen süreyi dengelemeye yardımcı olur. Sabah veya öğle aralarında yapılan kısa yürüyüşler, gün boyu motivasyon ve odaklanmayı artırır.

