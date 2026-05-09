Lipödemde ağrıyı azaltmaya yardımcı egzersizler

Lipödemde egzersiz, ağrıyı azaltmaya, dolaşımı desteklemeye ve ödem hissini hafifletmeye yardımcı olabilir. Yüksek darbeli hareketler yerine düşük etkili, eklemleri zorlamayan egzersizler tercih edilmelidir. Düzenli ve kontrollü yapılan hareketler, yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynayabilir.
Lipödem için 5 faydalı egzersiz
Lipödem; özellikle kalça, basen ve bacaklarda simetrik yağ dokusu artışı, hassasiyet ve ödem ile kendini gösteren kronik bir durumdur. Egzersiz, tedavinin yerine geçmez ancak semptomların yönetiminde oldukça destekleyici olabilir. Önemli olan, eklemleri zorlamayan ve dolaşımı destekleyen hareketleri seçmektir.
1. Yürüyüş
Yürüyüş, lipödemde en güvenli ve en etkili düşük etkili egzersizlerden biridir. Düzenli yapıldığında lenf ve kan dolaşımını destekleyebilir.
Faydaları
Ödem hissini azaltmaya yardımcı olabilir
Dolaşımı destekler
Eklem yükünü artırmaz
Günlük rutine kolayca eklenebilir
2. Glute bridge (köprü egzersizi)
Glute bridge kalça kaslarını aktive ederek alt vücut dolaşımını desteklemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda dizleri zorlamadan çalıştırdığı için lipödemde sık tercih edilir.
Faydaları
Kalça kaslarını güçlendirir
Bacaklardaki kan akışını destekler
Düşük eklem baskısı oluşturur
3. Yüzme
Yüzme, suyun kaldırma kuvveti sayesinde eklemlere yük bindirmeden tüm vücudu çalıştırır. Lipödemde en çok önerilen egzersizlerden biridir.
Faydaları
Basıncı azaltarak rahat hareket sağlar
Dolaşımı destekler
Ağrı hissini hafifletebilir
Tüm vücut kaslarını çalıştırır
4. Bisiklet (düşük direnç)
Cycling özellikle düşük dirençte yapıldığında bacak kaslarını güçlendirmeye ve dolaşımı artırmaya yardımcı olabilir.
Faydaları
Eklem dostu kardiyo sağlar
Bacak kaslarını aktif tutar
Ödem hissini azaltmaya destek olabilir
5. Clamshell (yan kalça egzersizi)
Clamshell kalça yan kaslarını hedefleyerek alt vücut stabilitesini artırır. Bu da diz ve kalça üzerindeki yükün dengelenmesine yardımcı olabilir.
Faydaları
Kalça stabilitesini artırır
Dengeyi geliştirir
Diz ve bacak yükünü azaltmaya yardımcı olabilir
Egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Lipödemde egzersiz yaparken en önemli nokta yüksek darbeli hareketlerden kaçınmaktır. Zıplama, sprint veya ağır squat gibi hareketler bazı kişilerde semptomları artırabilir.
Öneriler
Düşük tempolu ve düzenli egzersiz yapın
Uzun süre hareketsiz kalmamaya çalışın
Ağrı varsa zorlamayın
Egzersiz sonrası bacakları dinlendirin
Gerekirse kompresyon desteği kullanın
"ZAYIFLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ AMA SONUÇ ALAMIYOR MUSUNUZ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...