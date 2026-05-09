Lipödemde ağrıyı azaltmaya yardımcı egzersizler

Lipödemde egzersiz, ağrıyı azaltmaya, dolaşımı desteklemeye ve ödem hissini hafifletmeye yardımcı olabilir. Yüksek darbeli hareketler yerine düşük etkili, eklemleri zorlamayan egzersizler tercih edilmelidir. Düzenli ve kontrollü yapılan hareketler, yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynayabilir.

Lipödem için 5 faydalı egzersiz

Lipödem; özellikle kalça, basen ve bacaklarda simetrik yağ dokusu artışı, hassasiyet ve ödem ile kendini gösteren kronik bir durumdur. Egzersiz, tedavinin yerine geçmez ancak semptomların yönetiminde oldukça destekleyici olabilir. Önemli olan, eklemleri zorlamayan ve dolaşımı destekleyen hareketleri seçmektir.

1. Yürüyüş

Yürüyüş, lipödemde en güvenli ve en etkili düşük etkili egzersizlerden biridir. Düzenli yapıldığında lenf ve kan dolaşımını destekleyebilir.

Faydaları



Ödem hissini azaltmaya yardımcı olabilir

Dolaşımı destekler

Eklem yükünü artırmaz

Günlük rutine kolayca eklenebilir



2. Glute bridge (köprü egzersizi)

Glute bridge kalça kaslarını aktive ederek alt vücut dolaşımını desteklemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda dizleri zorlamadan çalıştırdığı için lipödemde sık tercih edilir.

Faydaları



Kalça kaslarını güçlendirir

Bacaklardaki kan akışını destekler

Düşük eklem baskısı oluşturur



3. Yüzme

Yüzme, suyun kaldırma kuvveti sayesinde eklemlere yük bindirmeden tüm vücudu çalıştırır. Lipödemde en çok önerilen egzersizlerden biridir.

Faydaları



Basıncı azaltarak rahat hareket sağlar

Dolaşımı destekler

Ağrı hissini hafifletebilir

Tüm vücut kaslarını çalıştırır



4. Bisiklet (düşük direnç)

Cycling özellikle düşük dirençte yapıldığında bacak kaslarını güçlendirmeye ve dolaşımı artırmaya yardımcı olabilir.

Faydaları



Eklem dostu kardiyo sağlar

Bacak kaslarını aktif tutar

Ödem hissini azaltmaya destek olabilir



5. Clamshell (yan kalça egzersizi)

Clamshell kalça yan kaslarını hedefleyerek alt vücut stabilitesini artırır. Bu da diz ve kalça üzerindeki yükün dengelenmesine yardımcı olabilir.

Faydaları



Kalça stabilitesini artırır

Dengeyi geliştirir

Diz ve bacak yükünü azaltmaya yardımcı olabilir

Egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Lipödemde egzersiz yaparken en önemli nokta yüksek darbeli hareketlerden kaçınmaktır. Zıplama, sprint veya ağır squat gibi hareketler bazı kişilerde semptomları artırabilir.

Öneriler



Düşük tempolu ve düzenli egzersiz yapın

Uzun süre hareketsiz kalmamaya çalışın

Ağrı varsa zorlamayın

Egzersiz sonrası bacakları dinlendirin

Gerekirse kompresyon desteği kullanın



"ZAYIFLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ AMA SONUÇ ALAMIYOR MUSUNUZ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...