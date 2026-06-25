Yağ yakmak için kardiyo ne kadar sürmeli?

Yağ yakmak isteyen birçok kişi saatlerce kardiyo yapmanın en etkili yöntem olduğunu düşünür. Ancak yağ kaybı yalnızca kardiyo süresine bağlı değildir. Beslenme düzeni, günlük hareket miktarı ve toplam enerji dengesi de büyük önem taşır.

Genel olarak orta yoğunlukta yapılan 30 ila 60 dakikalık kardiyo çalışmaları yağ yakımını destekleyebilir. Yürüyüş, bisiklet veya eliptik gibi aktiviteler düzenli uygulandığında enerji harcamasını artırabilir.

Yüksek yoğunluklu interval antrenmanlar (HIIT) ise daha kısa sürede etkili bir egzersiz seçeneği olabilir. Bu tür antrenmanlar genellikle 15 ila 30 dakika arasında sürer ve yoğun efor içerir.

En uygun kardiyo süresi kişinin kondisyon seviyesine, hedeflerine ve yaşam tarzına göre değişir. Önemli olan sürdürülebilir bir plan oluşturmak ve kardiyoyu dengeli bir beslenme programıyla desteklemektir.

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