Pilates öncesi ve sonrası ne yenmeli?

Pilates, kasların kontrollü şekilde çalıştırıldığı ve özellikle core bölgesine odaklanan bir egzersiz türüdür. Antrenmandan önce çok ağır yemekler tüketmek rahatsızlık yaratabilirken, uzun süre aç kalmak da enerji düşüklüğüne neden olabilir. Bu nedenle pilates öncesinde kolay sindirilen, dengeli bir öğün veya ara öğün tercih edilebilir.

Antrenman sonrasında ise protein, karbonhidrat ve sıvı içeren dengeli bir öğün, toparlanma sürecini destekleyebilir.

Pilates öncesi ne yenmeli?

Pilates öncesindeki öğünün içeriği, antrenmana ne kadar süre kaldığına göre değişebilir.

Antrenmandan 2-3 saat önce:

Daha dengeli ve doyurucu bir öğün tercih edilebilir. Örneğin yoğurt, yulaf ve meyve; tavuk, sebze ve bulgur gibi protein ve karbonhidrat içeren seçenekler değerlendirilebilir.

Antrenmandan 30-60 dakika önce:

Daha hafif seçenekler tercih edilmesi uygun olabilir. Muz, bir miktar yoğurt, kefir veya meyve gibi kolay tüketilebilen besinler tercih edilebilir.

Buradaki amaç mideyi aşırı doldurmadan egzersiz için gerekli enerjiyi sağlamaktır.

Pilates öncesinde hangi besinlerden kaçınılmalı?

Antrenmana çok kısa süre kala büyük ve yağ oranı yüksek öğünler tüketmek sindirimi zorlaştırabilir. Çok baharatlı yiyecekler, aşırı yağlı yemekler ve kişinin kendisinde şişkinlik oluşturan besinler de pilates sırasında rahatsızlık yaratabilir.

Özellikle karın bölgesinin aktif şekilde çalıştığı hareketlerde, egzersizden hemen önce aşırı yemek tüketmek konforu azaltabilir.

Pilates sonrası ne yenmeli?

Pilates sonrasında protein içeren besinlere yer vermek kasların toparlanmasını desteklemek açısından önemlidir. Bunun yanında karbonhidrat içeren besinler de günlük enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabilir.

Pilates sonrası tercih edilebilecek seçenekler arasında:

Yoğurt ve meyve

Kefir ve muz

Yumurta ve tam tahıllı ekmek

Tavuk veya balık ile sebze ve bulgur

Peynirli tam tahıllı sandviç

Yoğurt, yulaf ve meyve

gibi dengeli alternatifler bulunabilir.

Pilates sonrası ne zaman yemek yenmeli?

Pilates sonrasında mutlaka belirli bir dakika içinde yemek yemek gerektiğine dair katı bir kural yoktur. Günlük beslenme düzeni ve antrenmandan önce tüketilen öğünün içeriği de dikkate alınmalıdır.

Antrenmandan kısa süre önce dengeli bir öğün tüketildiyse hemen sonrasında büyük bir öğün gerekmez. Ancak uzun süre aç kalınmışsa egzersiz sonrasında dengeli bir öğün veya ara öğün tercih edilebilir.

Su içmek neden önemli?

Pilates sırasında yoğun terleme diğer bazı egzersiz türlerine göre daha az olabilir ancak sıvı ihtiyacı devam eder. Antrenmana yeterli sıvı alarak başlamak ve gün boyunca düzenli su tüketmek önemlidir.

Sıcak ortamda veya uzun süren antrenmanlarda sıvı ihtiyacı artabilir.

Pilates yaparken beslenmenin temel noktaları

Pilates öncesi ve sonrası beslenmede tek bir doğru menü bulunmaz. Kişinin günlük enerji ihtiyacı, antrenman yoğunluğu, hedefi ve genel beslenme düzeni dikkate alınmalıdır.

Kısacası: Pilates öncesinde kolay sindirilen ve enerji sağlayan besinler, sonrasında ise protein ve karbonhidrat içeren dengeli öğünler tercih edilebilir. En önemlisi, beslenmeyi yalnızca antrenman çevresine değil, günün tamamına yayılan dengeli bir düzenin parçası olarak değerlendirmektir.

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