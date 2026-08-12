İlk kez spor salonuna gidenler hangi hareketleri yapmalı?

Spor salonuna ilk kez başlayan kişilerin önceliği yüksek ağırlıklarla çalışmak değil, temel hareketleri doğru teknikle öğrenmek olmalıdır. Vücudun farklı kas gruplarını çalıştıran basit egzersizlerle başlamak, antrenmana uyum sağlamayı ve hareket kalitesini geliştirmeyi kolaylaştırabilir.

Yeni başlayanlar için ilk dönemde tüm vücudu çalıştıran full body antrenmanlar tercih edilebilir. Antrenman programı kişinin yaşına, kondisyon seviyesine, hedeflerine ve varsa fiziksel kısıtlamalarına göre düzenlenmelidir.

Yeni başlayanlar hangi hareketleri yapabilir?

Spor salonuna yeni başlayanlar için temel hareket kalıplarını öğreten egzersizler iyi bir başlangıç olabilir. Örneğin:

Squat: Bacak ve kalça kaslarını çalıştırmaya yardımcı olur.

Leg press: Bacak kaslarını çalıştırmak için makineli bir alternatif sunar.

Lat pulldown: Sırt ve kol kaslarının çalışmasına katkı sağlar.

Seated row: Sırt kaslarını hedefleyen temel çekiş hareketlerinden biridir.

Chest press: Göğüs, omuz ve arka kol kaslarının birlikte çalışmasını sağlar.

Shoulder press: Omuz kaslarını çalıştırmaya yardımcı olur.

Glute bridge: Kalça kaslarını hedefleyen başlangıç seviyesine uygun hareketlerden biridir.

Plank: Karın ve core bölgesinin güçlendirilmesine katkı sağlar.

İlk antrenmanlarda hareketlerin ağırlıktan daha önemli olduğu unutulmamalıdır. Ağırlık seçimi, hareket boyunca kontrollü ve doğru formun korunmasına izin verecek seviyede olmalıdır.

Antrenmana nasıl başlanmalı?

Yeni başlayanların doğrudan yüksek ağırlıklarla veya çok uzun süreli antrenmanlarla başlaması gerekmez. Öncelikle 5-10 dakikalık hafif bir ısınmayla vücut antrenmana hazırlanabilir. Ardından temel hareketler düşük veya orta yoğunlukta uygulanabilir.

İlk haftalarda hareketlerin nasıl yapılacağını bir antrenör eşliğinde öğrenmek, yanlış teknikten kaynaklanabilecek sakatlanma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Her gün ağırlık çalışmak gerekir mi?

Yeni başlayanların her gün aynı kas gruplarını çalıştırması gerekmez. Kasların toparlanabilmesi için antrenmanlar arasında yeterli dinlenme süresi bırakılmalıdır. Başlangıç seviyesinde haftada 2-3 gün yapılan düzenli ve dengeli antrenmanlar, kişinin kondisyonuna bağlı olarak uygun bir başlangıç oluşturabilir.

Burada amaç kısa sürede çok fazla egzersiz yapmak değil, düzenli bir antrenman alışkanlığı oluşturmaktır.

Ağırlık seçerken nelere dikkat edilmeli?

Yeni başlayanlar için "ne kadar ağır, o kadar iyi" yaklaşımı doğru değildir. Kullanılan ağırlık, hareketin tüm tekrarlarında doğru formun korunabileceği seviyede olmalıdır. Hareket sırasında kontrol kaybediliyor, vücut savruluyor veya eklemlerde ağrı oluşuyorsa ağırlık azaltılmalıdır.

Özellikle daha önce düzenli egzersiz yapmamış kişiler, antrenman programını kişisel özelliklerine göre bir uzman eşliğinde planlamalıdır.

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