Yürüyüş bandında tutacaklara tutunmak egzersiz yoğunluğunu nasıl değiştirir?

Tutacaklara tutunmak yürüyüşü nasıl etkiler?

Yürüyüş bandının tutacakları, denge sağlamak veya cihaza güvenli şekilde binip inmek için kullanılabilir. Ancak yürüyüş boyunca tutacaklara sıkıca tutunmak, vücudun doğal yürüyüş hareketlerini değiştirebilir.

Tutacaklara asılmak veya geriye doğru yaslanmak, vücut ağırlığının bir kısmını kollara aktarmana neden olabilir. Özellikle eğimli yürüyüşlerde bu durum, bacakların ve gövdenin yaptığı işi azaltabilir. Böylece bantta seçtiğin hız ve eğim, vücudunun gerçekte maruz kaldığı egzersiz yükünü tam olarak yansıtmayabilir.

Kardiyo yoğunluğu azalabilir mi?

Tutacaklara tutunmak, yürüyüşün yoğunluğunu özellikle eğim yükseldiğinde azaltabilir. Çünkü kollarla destek almak, vücudun yokuş yukarı yürürken karşılaması gereken yükün bir bölümünü hafifletebilir.

Örneğin yüksek eğimde yürürken tutacaklara asılmak, gövdeyi geriye yatırmak veya adımları kısaltarak bant üzerinde sabitlenmek, hareketin doğal biçimini değiştirebilir. Bu durumda cihazın gösterdiği hız ve eğim aynı kalsa bile egzersizin vücut üzerindeki etkisi farklılaşabilir.

Bununla birlikte tutacaklara hafifçe dokunmanın herkeste aynı etkiyi oluşturduğu söylenemez. Etki; tutuşun şiddetine, yürüyüş hızına, eğime ve kişinin denge durumuna göre değişir.

Yürüyüş bandında tutacaklar ne zaman kullanılmalı?

Tutacakları tamamen gereksiz görmek doğru değildir. Özellikle yürüyüş bandına binerken ve inerken, hız ayarlarken veya denge kaybı hissedildiğinde güvenlik amacıyla kullanılabilir.

Denge sorunu yaşayan, baş dönmesi hisseden veya yürürken kendini güvende hissetmeyen kişilerin tutacakları bırakmak için kendilerini zorlamaması gerekir. Gerektiğinde hız ve eğimi azaltmak, daha güvenli bir yürüyüş ortamı oluşturmak açısından önemlidir.

Tutacaklara tutunmadan yürümeye nasıl geçilir?

Yürüyüş sırasında tutacaklara sürekli ihtiyaç duyuyorsan şu adımları deneyebilirsin:

Hızı düşür: Öncelikle tutacaklara ihtiyaç duymadan rahatça yürüyebileceğin bir hız seç.

Eğimi azalt: Özellikle yüksek eğimde tutunuyorsan eğimi düşürerek başla.

Gövdeni doğal tut: Öne veya arkaya aşırı eğilmeden, rahat bir duruşta yürümeye çalış.

Kollarını doğal biçimde hareket ettir: Dengen uygunsa kollarının yürüyüş ritmine eşlik etmesine izin ver.

Zorlandığında ayarları değiştir: Tutacaklara asılmak yerine hızını veya eğimini azalt. Güvenliğini önceliklendir.

👉🏼"SAĞLIKLI BESLENİRKEN SÜREKLİ ACIKIYOR MUSUN?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...