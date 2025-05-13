Tempolu yürüyüş nedir, ne kadar yapılmalı?

Tempolu yürüyüş, kalp atış hızını artıracak düzeyde yapılan, ritmik ve orta şiddette bir egzersiz türüdür. Hafif gezintiden farklı olarak, nefes alışverişinizi hızlandırır ama konuşmayı sürdürebilecek kadar rahat olmanızı sağlar.
🏃♀️ Tempolu Yürüyüşün Özellikleri:
Dakikada 100-130 adım civarıdır.
Konuşabileceğiniz ama şarkı söyleyemeyeceğiniz tempo, doğru temponuzdur.
Nabız ve terleme artar, ama aşırı zorlanma olmaz.
⏱️ Günde Ne Kadar Yapılmalı?
🔹 Başlangıç için: Günde 20 dakika, haftada 3 gün yeterlidir.
🔹 İdeal sağlık yararı için: Haftada en az 150 dakika (günde 30 dakika x 5 gün)
🔹 Kilo vermek için: Haftada 300 dakika tempolu yürüyüş önerilir (günde yaklaşık 45 dakika).
✅ Faydaları:
Kalp-damar sağlığını destekler
Metabolizmayı hızlandırır
Kan şekerini dengeler
Ruh halini iyileştirir ve stresi azaltır
Yağ yakımını destekler
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