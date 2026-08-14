Core bölgesi neden önemlidir?

Core yalnızca karın kaslarından oluşmaz. Karın, bel, pelvis ve gövde çevresindeki kasların birlikte çalışması vücudun merkezinin dengelenmesine katkı sağlar.

Pilates'te kontrollü hareket, doğru nefes ve vücut farkındalığı ön planda olduğu için core kaslarının aktif kullanılması egzersizlerin uygulanışında önemli bir rol oynar.

Güçlü core Pilates hareketlerini nasıl etkiler?

Dengeyi destekler: Güçlü bir merkez bölgesi, tek bacak veya dengesiz pozisyonlarda vücudun kontrol edilmesine yardımcı olabilir.

Hareket kontrolünü artırır: Core kaslarının aktif olması, gövdenin hareket sırasında daha sabit tutulmasını sağlayabilir.

Doğru formu korumaya yardımcı olur: Özellikle bacak ve kol hareketlerinde gövdenin gereksiz şekilde hareket etmesini azaltabilir.

Zor hareketlere geçişi kolaylaştırabilir: Core kontrolü geliştikçe plank, teaser ve benzeri daha fazla gövde kontrolü gerektiren Pilates hareketleri daha rahat uygulanabilir.

Postür farkındalığını destekler: Pilates sırasında omurganın ve pelvisin pozisyonunu kontrol etmek, günlük hayatta da daha iyi bir duruş farkındalığı geliştirmeye yardımcı olabilir.

Core gücünü geliştiren Pilates hareketleri

Plank, dead bug, bridge, tabletop leg movements ve teaser gibi hareketler core bölgesini çalıştırmak için kullanılabilir. Hareketlerin zorluk seviyesi kişinin deneyimine göre belirlenmeli ve doğru form korunamıyorsa daha kolay varyasyonlara dönülmelidir.

Güçlü core tek başına yeterli mi?

Güçlü bir core Pilates performansı açısından önemli olsa da tek başına yeterli değildir. Esneklik, mobilite, denge, nefes kontrolü ve genel kas kuvveti de hareketlerin doğru uygulanmasına katkı sağlar.

Bu nedenle Pilates programında yalnızca karın egzersizlerine odaklanmak yerine tüm vücudu çalıştıran dengeli bir program tercih edilmelidir.

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