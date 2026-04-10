Reformer pilates nedir? Avantajları nelerdir? | Sıkılaşma ve esneklik rehberi

Reformer pilates, klasik pilates egzersizlerinin özel bir alet (reformer) üzerinde yapılmasıyla uygulanan bir antrenman türüdür. Bu sistemde yaylar, kayar platform ve direnç mekanizmaları kullanılarak kaslar daha kontrollü ve etkili şekilde çalıştırılır.

Diğer egzersiz türlerinden farklı olarak reformer pilates, hem kasları güçlendirmeyi hem de esnekliği artırmayı aynı anda hedefler. Bu nedenle hem yeni başlayanlar hem de ileri seviyedekiler için uygundur.

Reformer pilates ne işe yarar?

Reformer pilates, tüm vücudu dengeli bir şekilde çalıştırır. Özellikle core (karın ve bel) bölgesini aktif hale getirerek vücudun merkezini güçlendirir.

Aynı zamanda:

Kas dengesizliklerini düzeltir

Postürü (duruşu) iyileştirir

Vücut farkındalığını artırır



Reformer pilatesin avantajları



1. Tüm vücutta sıkılaşma sağlar

Dirençli sistem sayesinde kaslar daha kontrollü çalışır ve zamanla daha sıkı bir görünüm elde edilir.

2. Esnekliği artırır

Düzenli uygulandığında kasların uzamasını destekler ve hareket kabiliyetini geliştirir.

3. Duruşu düzeltir

Özellikle masa başı çalışan kişilerde görülen duruş bozukluklarını iyileştirmeye yardımcı olur.

4. Bel ve sırt ağrılarını azaltabilir

Doğru teknikle uygulandığında omurga çevresindeki kasları güçlendirerek ağrıların azalmasına katkı sağlar.

5. Düşük riskli ve güvenli bir egzersizdir

Eklem dostu yapısı sayesinde sakatlanma riski düşüktür. Bu yüzden rehabilitasyon süreçlerinde de tercih edilir.

6. Kasları uzatarak şekillendirir

Ağırlık antrenmanına kıyasla daha uzun ve estetik bir kas görünümü sağlar.

Kimler reformer pilates yapabilir?

Reformer pilates, her yaş grubuna hitap eder. Özellikle:

Yeni başlayanlar

Spor geçmişi olanlar

Duruş problemi yaşayanlar

Sıkılaşmak isteyenler için uygundur.

👉🏼"GÜNÜN EN VERİMLİ ANTRENMAN SAATİ NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...