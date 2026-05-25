Yanlış antrenman duruşu bozabilir mi?

Spor yapmak genel sağlık ve omurga sağlığı için oldukça faydalıdır. Ancak egzersizlerin yanlış teknikle uygulanması veya vücudun ihtiyaçlarına uygun olmayan antrenman programları, zamanla duruş problemlerine yol açabilir. Özellikle bilinçsiz şekilde yapılan kuvvet antrenmanları, dengesiz kas gelişimi ve yanlış form kullanımı postürü olumsuz etkileyebilir.

Duruş bozukluğu yalnızca masa başında uzun süre oturmakla oluşmaz. Spor sırasında tekrar eden yanlış hareket kalıpları da omurganın doğal hizasını etkileyebilir. Özellikle boyun, omuz, sırt ve kalça çevresindeki kas dengesizlikleri zamanla kamburluk, omuz düşüklüğü veya bel bölgesinde yük artışı gibi problemlere neden olabilir.

Hangi antrenman hataları duruşu etkileyebilir?

En sık görülen sorunlardan biri yalnızca ön bölge kaslarına odaklanmaktır. Sürekli göğüs ve ön omuz çalışıp sırt kaslarını ihmal etmek, omuzların öne kapanmasına neden olabilir. Bu durum zamanla kambur bir görünüm oluşturabilir.

Yanlış teknikle yapılan squat, deadlift veya overhead press gibi hareketler ise bel ve boyun bölgesine gereksiz yük bindirebilir. Özellikle hareket sırasında core bölgesinin yeterince aktif olmaması omurga stabilitesini azaltabilir.

Ayrıca ağır kilolarla kontrolsüz çalışmak da postürü olumsuz etkileyebilir. Hareket kalitesinden çok ağırlığa odaklanmak, vücudun yanlış kompansasyonlar geliştirmesine yol açabilir.

Duruşu korumak için nelere dikkat edilmeli?

Antrenman programlarında ön ve arka zincir kaslarının dengeli çalıştırılması önemlidir. Göğüs kadar sırt kaslarının, kalça kadar karın bölgesinin de güçlendirilmesi gerekir.

Egzersiz sırasında doğru form öğrenilmeli ve hareketler kontrollü uygulanmalıdır. Gerekirse uzman desteği alınarak postür analizi yapılabilir. Mobilite çalışmaları, esneme egzersizleri ve core güçlendirme hareketleri de sağlıklı bir duruşu destekleyebilir.

Duruşu korumak için sadece spor salonundaki antrenman değil, günlük yaşam alışkanlıkları da önemlidir. Gün içinde uzun süre aynı pozisyonda kalmamak, ekran kullanımına dikkat etmek ve düzenli hareket etmek omurga sağlığını destekleyebilir.

