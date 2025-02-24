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"Clean Eating" yani "Temiz Beslenme" nedir?

Clean eating, kelime anlamı ile temiz beslenme, işlenmiş ve paketli gıdalardan uzak durarak, doğal, taze ve işlenmemiş besinleri tercih etmeyi amaçlayan bir beslenme tarzıdır. Bu yaklaşımda, mümkün olduğunca doğal ve organik gıdalara yönelinir. Temel prensipleri arasında:

Sağlıklı Beslenme Haberleri 24 Şubat 2025 13:00 Güncellenme: 24 Şubat 2025 Pazartesi 13:01
"Clean Eating" yani "Temiz Beslenme" nedir?

Nedir bu Clean Eating?

  • İşlenmiş Gıdalardan Kaçınmak: Fast food, hazır yemekler, şekerli içecekler gibi işlenmiş ve katkı maddeleri içeren gıdalardan uzak durmak.
  • Taze ve Doğal Gıdalar: Sebzeler, meyveler, tam tahıllar, baklagiller, sağlıklı yağlar ve kaliteli protein kaynakları gibi doğal besinler tercih edilir.
  • Şeker ve Rafine Karbonhidratlardan Kaçınmak: Beyaz şeker ve beyaz un gibi işlenmiş karbonhidratlar sınırlıdır. Bunun yerine, doğal tatlandırıcılar ve tam tahıllar tercih edilir.
  • Yerli ve Organik Gıdalar: Organik ve yerel gıda ürünlerine yönelmek, kimyasal kalıntılardan ve katkı maddelerinden kaçınmak da önemli bir unsurdur.
  • Dengeli ve Ölçülü Tüketim: Gıda türlerinin dengeli bir şekilde tüketilmesi, aşırıya kaçmamak ve porsiyonları kontrol etmek önemlidir.

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