"Clean Eating" yani "Temiz Beslenme" nedir?

Nedir bu Clean Eating?
- İşlenmiş Gıdalardan Kaçınmak: Fast food, hazır yemekler, şekerli içecekler gibi işlenmiş ve katkı maddeleri içeren gıdalardan uzak durmak.
- Taze ve Doğal Gıdalar: Sebzeler, meyveler, tam tahıllar, baklagiller, sağlıklı yağlar ve kaliteli protein kaynakları gibi doğal besinler tercih edilir.
- Şeker ve Rafine Karbonhidratlardan Kaçınmak: Beyaz şeker ve beyaz un gibi işlenmiş karbonhidratlar sınırlıdır. Bunun yerine, doğal tatlandırıcılar ve tam tahıllar tercih edilir.
- Yerli ve Organik Gıdalar: Organik ve yerel gıda ürünlerine yönelmek, kimyasal kalıntılardan ve katkı maddelerinden kaçınmak da önemli bir unsurdur.
- Dengeli ve Ölçülü Tüketim: Gıda türlerinin dengeli bir şekilde tüketilmesi, aşırıya kaçmamak ve porsiyonları kontrol etmek önemlidir.
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