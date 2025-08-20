Çok yedikten sonra ne yapmalı?

Hepimizin zaman zaman ölçüyü kaçırdığı, normalden fazla yemek yediği günler olur. Bayram sofraları, davetler, kutlamalar ya da sadece canımızın çektiği anlar… Peki çok yedikten sonra sindirimi kolaylaştırmak ve vücudu rahatlatmak için neler yapılabilir? İşte uzmanların önerileri…

1. Panik yapmayın, suçluluk duymayın

Bir kere fazla yemek yemek kilo almanıza neden olmaz. Önemli olan bunun bir alışkanlık haline gelmemesidir. Suçluluk duymak yerine vücudunuzu dengeye geri döndürmeye odaklanın.

2. Hemen ağır egzersiz yapmayın

"Telafi etmek için koşayım, sporla yakayım" düşüncesi yaygındır ama yoğun egzersiz sindirimi zorlaştırır. Bunun yerine:

15–20 dakikalık hafif tempolu yürüyüş sindirimi destekler.

Ağır kardiyo veya ağırlık antrenmanı ise ertesi güne bırakılmalıdır.

3. Bol su için

Fazla yediğinizde vücut özellikle tuzdan dolayı su tutabilir. Su içmek sindirime yardımcı olur, şişkinliği azaltır ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

4. Bitki çaylarından destek alın

Nane, rezene, papatya gibi bitki çayları mideyi rahatlatır ve sindirime yardımcı olabilir. Ancak fazla şeker eklemekten kaçının.

5. Bir sonraki öğünü hafif tutun

Çok yediğiniz bir öğünden sonra:

Sebze ağırlıklı, lifli ve hafif yemekler tercih edin.

Yağlı, kızartılmış veya ağır yemeklerden uzak durun.

Ara öğünleri meyve, yoğurt veya çiğ kuruyemiş gibi küçük porsiyonlarla sınırlayın.

6. Ertesi gün dengeleyin

Dengeli beslenmeye kaldığınız yerden devam edin. "Hiç yemek yemeyeyim" gibi yaklaşımlar metabolizmayı yavaşlatır. Onun yerine normal öğün düzeninizi sürdürün ama biraz daha sebze, salata ve protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterin.

