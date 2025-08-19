KAPAT
19 Ağustos 2025
Probiyotik ve prebiyotik arasındaki farklar

Bağırsak sağlığımız, genel sağlığımızın temel taşlarından biridir. Bu noktada en çok duyduğumuz iki kavram "probiyotik" ve "prebiyotik"tir. Probiyotikler; yoğurt, kefir, turşu gibi fermente gıdalarda bulunan, sindirim sistemimize fayda sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Bağırsak florasını güçlendirir, bağışıklık sistemini destekler ve sindirimi kolaylaştırır.

Prebiyotikler ise probiyotiklerin besini olan lif türleridir. Soğan, sarımsak, muz, yulaf ve baklagiller prebiyotik açısından zengindir. Yani probiyotiklerin sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi ve çoğalabilmesi için prebiyotiklere ihtiyaç vardır.

Kısacası; probiyotikler "yararlı bakteriler", prebiyotikler ise bu bakterilerin "besin kaynağı"dır. İkisini birlikte tüketmek, bağırsak sağlığını korumak için oldukça önemlidir.

