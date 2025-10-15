KAPAT
Doğal ve dengeli beslenmek, vitamin ihtiyacını karşılamanın en güvenli yoludur. Her renk sebze ve meyve, bedenine farklı bir vitamin hazinesi sunar.

En iyi vitamin kaynağı nedir?

Vitaminler, vücudun enerji üretimi, bağışıklık sistemi, cilt ve organ fonksiyonları için vazgeçilmezdir. Ancak hangi kaynaklardan alacağımız önemlidir.

En iyi vitamin kaynakları:

1. Renkli sebzeler ve meyveler

Kırmızı biber, havuç, domates: A vitamini ve beta-karoten içerir.

Ispanak, brokoli, kale: C vitamini ve folat sağlar.

Böğürtlen, çilek: Antioksidan ve vitamin deposudur.

2. Tam tahıllar ve baklagiller

B vitamini grubu ve mineraller açısından zengindir. Enerji üretimi ve sinir sistemi sağlığı için idealdir.

3. Sağlıklı yağlar ve kuruyemişler

Badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişler; E vitamini ve omega-3 sağlar. Kalp sağlığı ve hücresel koruma için önemlidir.

4. Süt ve süt ürünleri / alternatifleri

Süt, yoğurt ve kefir; D ve B12 vitamini kaynağıdır. Kemik sağlığı ve bağışıklık için gereklidir.

5. Balık ve deniz ürünleri

Somon, sardalya ve midye gibi deniz ürünleri; özellikle D vitamini ve iyot açısından çok değerlidir.

