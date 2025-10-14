KAPAT
Haberler Evde Spor Kas hafızası sadece bedende değil: Egzersizin öğrenme kapasitesine etkisi

Hareket sadece kasları değil, beyni de eğitir. Düzenli egzersiz; hafızayı güçlendirir, odaklanmayı artırır ve öğrenme sürecini hızlandırır.

14 Ekim 2025
"Kas hafızası" denildiğinde çoğumuz sadece fiziksel becerilerimizi hatırlarız. Oysa bilim, kasların beynimizle sürekli iletişim hâlinde olduğunu söylüyor. Düzenli egzersiz, beynin öğrenme, hafıza ve karar verme merkezlerini doğrudan etkiliyor.

Fiziksel aktivite sırasında beyin, BDNF (Beyin Türevi Nörotrofik Faktör) adlı bir proteini daha fazla salgılar. Bu protein, nöronlar arası bağlantıları güçlendirir ve yeni bilgi öğrenmeyi kolaylaştırır.
Başka bir deyişle, hareket etmek beynin "veri kablolarını" yeniler.

Araştırmalar, düzenli egzersiz yapan kişilerin:

Yeni bilgileri daha hızlı öğrendiğini,

Uzun süreli hafızalarının güçlendiğini,

Odaklanma sürelerinin uzadığını ortaya koyuyor.

Yalnızca yoğun antrenmanlar değil, günlük kısa yürüyüşler, pilates veya nefesle desteklenen hareket pratikleri de aynı etkiyi yaratıyor.
Beden aktif olduğunda, beyin de canlı kalıyor.

