Egzersizde farkındalığın performansa etkisi

Birçok kişi egzersizi sadece fiziksel bir aktivite olarak görür. Oysa bilim, en etkili antrenmanların bedenle zihin arasında güçlü bir bağ kurularak yapıldığını gösteriyor. Farkındalıkla yapılan egzersiz, yani her harekette nefesini, kaslarını ve bedenin tepkilerini gözlemlemek, performansı derinlemesine değiştirir.

Araştırmalar, egzersiz sırasında farkındalık pratiği yapan kişilerin:

Kas aktivasyonunu daha iyi yönettiğini,

Odaklanma süresinin uzadığını,

Sakatlanma riskinin azaldığını ve

Antrenmandan daha fazla tatmin hissettiklerini gösteriyor.

Bu yaklaşım, özellikle pilates, yoga ve fonksiyonel antrenmanlarda kendini gösterir.

Hareketin içinde kalmak, nefesle uyum yakalamak ve bedeni "zorlamak" yerine "dinlemek" egzersizi bir farkındalık ritüeline dönüştürür.

Kısacası, farkındalıkla yapılan egzersiz sadece kasları değil, zihni de yeniden şekillendirir.

Bugün antrenmanına çıkmadan önce bir kez dur nefesini hisset, bedenini fark et ve hareketin gücünü gerçekten deneyimle.

👉🏼"DUYGUSAL YEME DÖNGÜSÜNÜ KIR" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...