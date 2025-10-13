Sabah rutininin gücü: Güne 10 dakikalık farkındalıkla başlamak beynini nasıl değiştirir?

Sabah saatleri, beynin en açık ve öğrenmeye en yatkın olduğu zamanlardır. Ancak çoğumuz güne aceleyle, düşünmeden ve stresle başlıyoruz. Oysa ki yalnızca 10 dakikalık bir farkındalık rutini, zihinsel ve bedensel sağlığın için büyük fark yaratabilir.

Farkındalık temelli sabah rutini; birkaç dakika boyunca derin nefes almak, bedeni hafifçe esnetmek veya sessizce günün niyetini belirlemek kadar basit olabilir. Bu kısa zaman dilimi, kortizol (stres hormonu) seviyelerini dengelemeye, odaklanmayı artırmaya ve beyinde pozitif nörokimyasal süreçleri harekete geçirmeye yardımcı olur.

Yapılan araştırmalar, sabahları düzenli farkındalık pratiği yapan kişilerin gün içinde daha az stres yaşadığını, daha sakin kararlar alabildiğini ve uyku kalitesinin arttığını gösteriyor.

Unutma, iyi bir gün tesadüf değildir; bilinçli bir başlangıcın sonucudur.

Her sabah sadece 10 dakikanı kendine ayır, zihninin ve bedeninin nasıl dönüştüğünü fark edeceksin.

