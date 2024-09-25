KAPAT
Haberler Sağlıklı Beslenme Et Tüketimi Azaltılırsa Kalp Hastalıkları Azalır Mı?

Et Tüketimi Azaltılırsa Kalp Hastalıkları Azalır Mı?

Yapılan birçok araştırma, et tüketimini azaltmanın kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor.

Sağlıklı Beslenme Haberleri 25 Eylül 2024 14:20 Güncellenme: 25 Eylül 2024 Çarşamba 14:21
Et Tüketimi Azaltılırsa Kalp Hastalıkları Azalır Mı?

Neden mi?

Doymuş Yağ: Kırmızı ette bulunan doymuş yağ, kan kolesterol seviyelerini yükselterek kalp hastalığı riskini artırır.
İşlenmiş Etteki Kimyasallar: Sosis, sucuk gibi işlenmiş etlerde bulunan nitrat ve nitrit gibi kimyasallar, vücutta kanserojen maddelere dönüşebilir ve kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Demir Emilimi: Aşırı kırmızı et tüketimi, vücudun demir emilimini artırarak kalp hastalığı riskini artıran hemokromatoz gibi hastalıklara yol açabilir.
Enflamasyon: Kırmızı et tüketimi, vücutta inflamasyona neden olabilir. Kronik inflamasyon ise birçok hastalığın, özellikle kalp hastalıklarının temel nedenlerinden biridir.

Peki Ne Kadar Et Tüketmeliyiz?

Kırmızı et: Haftada ortalama 2-3 porsiyon
İşlenmiş et: Haftada 1 porsiyon veya daha az

Et Tüketimini Azaltmanın Faydaları

Kalp sağlığı: Kalp hastalığı riskini azaltır.
Kilo kontrolü: Et tüketimini azaltmak, kilo vermeyi kolaylaştırabilir.
Bağırsak sağlığı: Daha fazla lifli besin tüketmenizi sağlayarak bağırsak sağlığını iyileştirir.
Çevresel etkiler: Et üretimi, su kaynaklarının tüketimi ve sera gazı emisyonları gibi çevresel sorunlara yol açar. Et tüketimini azaltmak, bu sorunların çözümüne katkıda bulunabilir.

👉🏼 1 DAKİKADA ÖN KOL GELİŞTİRME VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...