Yaza fit girmek için 5 kolay beslenme tüyosu

Porsiyon Kontrolü Yapın: Yemeklerinizi küçük tabaklarda servis ederek porsiyonlarınızı otomatik olarak azaltın. Böylece kalori alımını dengeleyebilirsiniz.

Sebze ve Protein Ağırlıklı Beslenin: Her öğünde tabağınızın yarısını sebzelerle doldurun ve kaliteli protein kaynakları (tavuk, balık, yumurta, baklagiller) ekleyin. Bu, tokluk hissini artırır ve kas kaybını önler.

Şekerli İçecekleri Terk Edin: Şekerli gazlı içecekler veya meyve suları yerine su, bitki çayı veya maden suyu tercih edin. Günde en az 2-3 litre su içmeyi hedefleyin.

Sağlıklı Atıştırmalıklar Seçin: Canınız atıştırmalık istediğinde cips veya çikolata yerine bir avuç çiğ kuruyemiş, yoğurt veya taze meyve gibi besleyici seçeneklere yönelin.

Yavaş Yiyin ve Plan Yapın: Yemeklerinizi yavaş çiğneyerek yiyin, bu sindirimi kolaylaştırır ve fazla yemeyi önler. Haftalık yemek planı yaparak abur cubur tüketimini azaltabilirsiniz.