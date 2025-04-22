Düzeltici egzersizlerle bedeninize uygun hareketler: Her yaş için uygun postür teknikleri

Postür Nedir? Neden Önemlidir?

Postür, vücudumuzun ayakta dururken, otururken veya hareket ederken aldığı doğal duruş biçimidir.

Doğru bir postür:

• Omurganın doğal kıvrımlarını korur,

• Kaslar ve eklemler üzerinde gereksiz yük oluşmasını önler,

• Solunumdan sindirime kadar birçok sistemi olumlu etkiler.

Her Yaş İçin Uygun Egzersiz Önerileri

🔹 Gençler (20-40 yaş):

• Telefon ve bilgisayar başında uzun zaman geçirenler için boyun ve sırt esnetmeleri

• Göğüs açıcı ve omuz gerici hareketler

🔹 Orta Yaş (40-60 yaş):

• Bel ve kalça çevresini güçlendiren hareketler

• Duruş kaslarını aktive eden "core" egzersizleri

🔹 Yaşlılar (60 yaş ve üzeri):

• Sandalyede oturarak yapılan esnetmeler

• Hafif denge egzersizleri

• Yavaş ve kontrollü nefes eşliğinde yapılan germe çalışmaları

🛋️ Günlük Hayatta Postürünüzü Korumak İçin 5 İpucu

1. Oturma şeklinize dikkat edin: Sırtınızı destekleyin, ayaklar yere tam bassın.

2. Telefonu göz hizasında tutun: Boynunuzu öne eğmeyin.

3. Uzun süre hareketsiz kalmayın: Her 30-45 dakikada bir ayağa kalkıp esneyin.

4. Uygun yastık ve yatak seçin: Uyku kalitesi duruşu doğrudan etkiler.

5. Nefesinizi fark edin: Doğru duruş, diyaframdan nefes almayı kolaylaştırır.

Evde Deneyebileceğiniz 3 Basit Egzersiz

1. Kedi-İnek Hareketi (Cat-Cow):

Omurgayı esnetir, sırtı rahatlatır.

2. Duvara Yaslanarak Duruş Testi:

Topuklar, kalça, sırt ve baş duvara değmeli. Bu pozisyonda 1 dakika durun.

3. Bruegger Pozisyonu:

Otururken göğsü hafifçe öne çıkarın, omuzları geriye alın, avuç içleri yukarı baksın. Duruşu düzeltmeye yardımcı olur.

Unutmayın!

Duruş bozuklukları zamanla oluşur ama düzenli egzersizle düzeltilebilir.

Her yaşta, her bedene uygun bir hareket mutlaka vardır. Vücudunuzu dinleyin, ona iyi bakın ve küçük adımlarla büyük farklar yaratın. 🌿