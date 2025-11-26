Glisemik indeks nedir?

Glisemik indeks (GI), karbonhidrat içeren yiyeceklerin vücutta kan şekerini yükseltme hızını gösteren bir ölçümdür.

Yiyecekler 0–100 arasında puanlanır ve üç kategoriye ayrılır:

Düşük Glisemik İndeks (0–55): Kan şekerini yavaş ve kontrollü yükseltir.

Orta Glisemik İndeks (56–69): Kan şekerini orta hızda artırır.

Yüksek Glisemik İndeks (70–100): Kan şekerini hızlıca yükseltir.

Glisemik indeksi düşük besinler daha uzun süre tok tutar, enerji dengesini korur ve ani açlık krizlerini azaltır.

Glisemik indeks neden önemlidir?

Kan şekerinin ani yükselmesini ve düşmesini önlemeye yardımcı olur.

Daha stabil enerji sağlar.

Açlık atakları ve tatlı isteğini azaltabilir.

Kilo kontrolünü destekler.

Diyabet ve insülin direnci olan bireyler için önemlidir.

Glisemik indeksi düşük besinlere örnekler

Yulaf

Mercimek

Nohut

Yoğurt

Elma, armut, çilek gibi meyveler

Kabuklu kuruyemişler

Tam tahıllar

