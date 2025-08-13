Kahve tüketiminde denge: Fazlası neden zararlı?

Kahve, güne enerjik başlamanın ve gün içinde zinde kalmanın en popüler yollarından biri. Ancak fazla kahve tüketmek, uykusuzluk, çarpıntı, sinirlilik, mide problemleri ve su kaybı gibi sorunlara yol açabilir. Kafein, sinir sistemini uyararak kısa süreli odaklanma artışı sağlasa da, aşırı tüketimde vücudu yorabilir. Günlük ortalama 2-3 fincan kahve genellikle güvenli kabul edilir, ancak bireysel tolerans farklıdır. Sağlıklı bir denge için kahveyi ölçülü tüketmek, günün geç saatlerinde içmemek ve su ile dengelemek faydalıdır.

