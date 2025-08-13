Mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendiren besinler

Mevsim geçişleri, sıcaklık farkları ve değişen hava koşulları nedeniyle bağışıklık sistemimizin en çok zorlandığı dönemlerdir. Bu süreçte doğru beslenme, hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız olabilir. C vitamini açısından zengin portakal, mandalina, kivi gibi meyveler; antioksidan deposu kırmızı biber ve brokoli, bağışıklık hücrelerinin çalışmasını destekler. Probiyotik kaynakları olan yoğurt ve kefir, bağırsak sağlığını koruyarak savunma mekanizmamızı güçlendirir. Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar ve ceviz, iltihaplanmayı azaltır. Zencefil, sarımsak ve zerdeçal gibi baharatlar ise doğal antibakteriyel ve antiviral etkileriyle soğuk algınlığına karşı koruma sağlar. Bu besinleri düzenli tüketerek mevsim geçişlerini daha enerjik ve sağlıklı bir şekilde atlatabilirsiniz.

