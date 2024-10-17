Kalsiyum Zengini Besinler

Süt ve Süt Ürünleri

Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, kalsiyumun en iyi doğal kaynakları arasında yer alır. Özellikle yağsız veya az yağlı süt ürünleri tercih edilmelidir.

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, kalsiyumun yanı sıra A vitamini, C vitamini ve diğer önemli besin maddeleri açısından da zengindir.

Kuru Baklagiller

Fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagiller, hem kalsiyum hem de protein açısından zengindir. Vejetaryen ve veganlar için önemli bir kalsiyum kaynağıdır.

Badem ve Ceviz Gibi Kuruyemişler

Badem ve ceviz gibi kuruyemişler, kalsiyumun yanı sıra sağlıklı yağlar ve E vitamini içerir. Ancak, kalori değeri yüksek olduğu için ölçülü tüketilmelidir.

Tohumlar

Susam, chia gibi tohumlar, kalsiyum açısından zengindir. Salatalara, yoğurda veya smoothie'lere eklenerek tüketilebilir.

Balıklar

Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar, kalsiyumun yanı sıra D vitamini de içerir. D vitamini, kalsiyumun vücutta emilmesine yardımcı olur.

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