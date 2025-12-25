Kan şekeri dengesi için doğru karbonhidrat seçimi nasıl yapılır?

Kan şekeri dengesi, sağlıklı beslenmenin en kritik ancak en sık göz ardı edilen konularından biridir. Gün içinde sık acıkmak, tatlı krizleri yaşamak, yemeklerden sonra halsizlik hissetmek ya da odaklanma problemi yaşamak çoğu zaman kan şekerinin hızlı yükselip düşmesiyle ilişkilidir.

Rafine karbonhidratlar ve şeker ağırlıklı beslenme, kan şekerinin kısa sürede yükselmesine ve ardından hızlı bir düşüş yaşanmasına neden olur. Bu durum vücudu tekrar yemek yemeye zorlar ve özellikle kilo kontrolünü zorlaştırır. Kan şekeri dengesizliği uzun vadede insülin direncine, hormonal sorunlara ve metabolik hastalıklara zemin hazırlayabilir.

Kan şekerini dengede tutmanın en etkili yollarından biri, öğünlerde protein, lif ve sağlıklı yağları birlikte tüketmektir. Tam tahıllar, sebzeler, baklagiller ve kaliteli protein kaynakları kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlar. Ayrıca öğün atlamamak, uzun süre aç kalmamak ve sıvı tüketimine dikkat etmek de bu dengeyi korumada önemli rol oynar.

Sağlıklı beslenme yalnızca kalori hesabı yapmak değil, vücudun verdiği sinyalleri anlamak ve kan şekerini gün boyu stabil tutacak bir düzen oluşturmaktır.

