Kuruyemiş tüketiminde porsiyon kontrolü neden önemlidir?

Badem, ceviz, fındık, Antep fıstığı, kaju ve benzeri kuruyemişler; kalp dostu yağlar, bitkisel protein, lif, E vitamini ve magnezyum gibi önemli besin ögeleri içerir. Bu özellikleri sayesinde dengeli beslenme planlarında sıkça yer alırlar.

Düzenli ve kontrollü tüketildiklerinde uzun süre tok kalmaya yardımcı olabilir ve günlük besin çeşitliliğini artırabilirler.

Porsiyon kontrolü neden önemlidir?

Kuruyemişler besin değeri yüksek olmasının yanında kalori açısından da yoğun gıdalardır. Bu nedenle farkında olmadan büyük miktarlarda tüketmek günlük enerji alımını artırabilir.

Porsiyon kontrolü;

Günlük enerji dengesinin korunmasına yardımcı olabilir.

Gereğinden fazla kalori alımını önleyebilir.

Dengeli beslenmeyi destekleyebilir.

Sağlıklı kilo yönetimine katkı sağlayabilir.



Doğru porsiyon nasıl belirlenir?

Kuruyemiş ihtiyacı yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite düzeyi ve günlük enerji gereksinimine göre değişebilir. Genel olarak bir avuç (yaklaşık 25-30 gram) kuruyemiş birçok kişi için uygun bir ara öğün miktarı olarak değerlendirilebilir.

Farklı kuruyemişleri karıştırarak tüketmek besin çeşitliliğini artırabilir.

Hangi kuruyemişler tercih edilebilir?

Sağlıklı beslenme açısından şu seçenekler öne çıkabilir:

Çiğ badem

Çiğ fındık

Ceviz

Tuzsuz Antep fıstığı

Kabak çekirdeği

Ay çekirdeği (ölçülü miktarda)

Tuzlu, şeker kaplı veya kavrulmuş ürünler yerine doğal seçenekleri tercih etmek daha dengeli bir seçim olabilir.

Kuruyemiş tüketirken dikkat edilmesi gerekenler

Porsiyonu önceden ayırarak tüketin.

Paketten doğrudan yemek yerine küçük bir kase kullanın.

Tuzsuz ve şekersiz çeşitleri tercih edin.

Kuruyemişleri meyve veya yoğurtla birlikte tüketerek dengeli ara öğünler oluşturun.

Günlük beslenme planınızın bir parçası olarak değerlendirin.

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