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Limonlu su zayıflatır mı?

Limonlu su, sıklıkla zayıflama ile ilişkilendirilen bir içecektir. Ancak bu ilişki, tamamen doğru olmasa da bazı faydaları vardır. İşte limonlu su ve zayıflama arasındaki ilişki hakkında bilmeniz gerekenler:

Sağlıklı Beslenme Haberleri 19 Kasım 2024 16:01 Güncellenme: 19 Kasım 2024 Salı 16:01
Limonlu su zayıflatır mı?

Limonlu Su Zayıflatır mı?

Limonlu su, zayıflama sürecinde destekleyici bir rol oynayabilir. İşte bu etkiler:

Su tüketimini artırır: Limonlu su, suyu daha lezzetli hale getirerek daha fazla su içmenizi sağlar. Yeterli su tüketimi, vücudun düzgün çalışması için önemlidir ve kilo verme sürecinde de destekleyici olabilir.
Detoks etkisi: Limon, antioksidan özellikleri sayesinde vücudu detokslamaya yardımcı olabilir. Ancak bu, doğrudan kilo kaybıyla bağlantılı değildir.

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