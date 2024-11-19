Limonlu Su Zayıflatır mı?

Limonlu su, zayıflama sürecinde destekleyici bir rol oynayabilir. İşte bu etkiler:

Su tüketimini artırır: Limonlu su, suyu daha lezzetli hale getirerek daha fazla su içmenizi sağlar. Yeterli su tüketimi, vücudun düzgün çalışması için önemlidir ve kilo verme sürecinde de destekleyici olabilir.

Detoks etkisi: Limon, antioksidan özellikleri sayesinde vücudu detokslamaya yardımcı olabilir. Ancak bu, doğrudan kilo kaybıyla bağlantılı değildir.

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