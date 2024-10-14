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MEVSİMİNDE SEBZE-MEYVE | EKİM

Ekim ayı, doğanın sunduğu lezzetlerin doruk noktasına ulaştığı bir dönemdir. Renkli yaprakların arasında yer alan birbirinden lezzetli meyve ve sebzeler, sofralarımıza hem renk hem de sağlık katmaktadır. Peki, Ekim ayında hangi meyve ve sebzeleri tüketmeliyiz? İşte size birbirinden faydalı ve lezzetli seçenekler:

Sağlıklı Beslenme Haberleri 14 Ekim 2024 09:24 Güncellenme: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:05
MEVSİMİNDE SEBZE-MEYVE | EKİM

Ekim Ayının Vazgeçilmez Meyveleri

Elma:

Bol miktarda vitamin ve mineral içerir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Sindirimi kolaylaştırır.

Armut:

Lif bakımından zengindir.
Sindirim sorunlarına iyi gelir.
Kalp sağlığını korur.

Nar:

Antioksidan deposudur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Cildi korur.

Üzüm:

Demir ve potasyum açısından zengindir.
Enerji verir.

İncir:

Sindirimi kolaylaştırır.
Kalsiyum kaynağıdır.

Kızılcık:

C vitamini deposudur.
İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Kestane:

Karbonhidrat ve lif açısından zengindir.
Vücudu ısıtır.

Ekim Ayının Lezzetli Sebzeleri

Havuç:

A vitamini deposudur.
Göz sağlığını korur.
Bağışıklığı güçlendirir.

Yeşil biber:

C vitamini açısından zengindir.
Antioksidan özelliği vardır.

Kırmızı biber:

C vitamini ve likopen açısından zengindir.
Kalp sağlığını korur.

Pırasa:

Sindirimi kolaylaştırır.
Vücudu detoks eder.

Karnabahar:

Kanserle savaşmaya yardımcı olur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yer elması:

C vitamini ve potasyum açısından zengindir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Mantar:

Düşük kalorili ve lifli bir besindir.
Bağışıklık sistemini destekler.

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