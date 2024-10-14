MEVSİMİNDE SEBZE-MEYVE | EKİM

Ekim Ayının Vazgeçilmez Meyveleri
Elma:
Bol miktarda vitamin ve mineral içerir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Sindirimi kolaylaştırır.
Armut:
Lif bakımından zengindir.
Sindirim sorunlarına iyi gelir.
Kalp sağlığını korur.
Nar:
Antioksidan deposudur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Cildi korur.
Üzüm:
Demir ve potasyum açısından zengindir.
Enerji verir.
İncir:
Sindirimi kolaylaştırır.
Kalsiyum kaynağıdır.
Kızılcık:
C vitamini deposudur.
İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.
Kestane:
Karbonhidrat ve lif açısından zengindir.
Vücudu ısıtır.
Ekim Ayının Lezzetli Sebzeleri
Havuç:
A vitamini deposudur.
Göz sağlığını korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Yeşil biber:
C vitamini açısından zengindir.
Antioksidan özelliği vardır.
Kırmızı biber:
C vitamini ve likopen açısından zengindir.
Kalp sağlığını korur.
Pırasa:
Sindirimi kolaylaştırır.
Vücudu detoks eder.
Karnabahar:
Kanserle savaşmaya yardımcı olur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Yer elması:
C vitamini ve potasyum açısından zengindir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Mantar:
Düşük kalorili ve lifli bir besindir.
Bağışıklık sistemini destekler.
👉🏼 MEVSİMİNDE MEYVE-SEBZE | EKİM AYI VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...