Ofiste sağlıklı atıştırmalık alternatifleri

Gün boyu masa başında çalışırken acıkan midemizi bastırmak için genellikle çikolata, bisküvi veya cips gibi hızlı ama sağlıksız seçeneklere yöneliyoruz. Oysa ki doğru atıştırmalıklar hem enerjimizi dengeler hem de gün boyu odaklanmamıza yardımcı olur.

Ofis çekmecenizde bulundurabileceğiniz bazı sağlıklı seçenekler:

Çiğ kuruyemişler (badem, ceviz, fındık)

Taze meyveler (elma, muz, mandalina)

Kuru meyveler (şekersiz kuru kayısı, hurma, incir)

Yoğurt veya kefir

Tam tahıllı krakerler

Havuç ve salatalık dilimleri

Bu atıştırmalıklar hem tatlı krizlerini önler hem de kan şekeri dengenizi korur. Üstelik uzun süre tok tutarak daha verimli çalışmanızı sağlar.

