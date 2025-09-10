Ofiste sağlıklı kalmanın yolları 🪑💻🥗

Masa başında uzun saatler çalışmak günümüzün en yaygın alışkanlıklarından biri. Ancak bu durum, sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Doğru alışkanlıklarla ofiste geçirdiğimiz zamanı daha sağlıklı ve verimli hale getirmek mümkün. İşte ofiste sağlıklı kalmanın pratik yolları:

🪑 1. Doğru oturuş pozisyonu

Masa başında kamburlaşmak, boyun ve bel ağrılarına sebep olabilir. Sandalyenizi omurganızı destekleyecek şekilde ayarlayın, ekranı göz hizasında tutun ve sık sık pozisyon değiştirin.

👀 2. Ekran molaları verin

Göz sağlığı için 20-20-20 kuralını uygulayın: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 adım öteye bakın. Bu, göz yorgunluğunu azaltır.

🤸‍♀️ 3. Küçük egzersizler yapın

Ofiste saatlerce oturmak dolaşımı yavaşlatır. Her saat başı kalkıp 2-3 dakika yürüyün, basit esneme hareketleri yapın. Bu hem enerjinizi artırır hem de odaklanmanızı kolaylaştırır.

🥗 4. Sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin

Cips ve şekerleme yerine badem, ceviz, kuru meyve ya da yoğurt gibi sağlıklı alternatifleri yanınızda bulundurun. Böylece açlığınızı bastırırken enerjinizi de dengede tutabilirsiniz.

💧 5. Su içmeyi unutmayın

Çalışırken su içmeyi ihmal etmek kolaydır. Masanızda her zaman bir su şişesi bulundurun ve gün içinde yeterli miktarda su içmeye özen gösterin.

