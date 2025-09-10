Spor yaparken yapılan en büyük hata: Isınmadan ağırlığa girmek 🏋️‍♂️🔥

Spor yaparken motivasyonla doğrudan ağırlıklara yönelmek kulağa güçlü bir başlangıç gibi gelebilir. Ancak bu, yapılan en büyük hatalardan biridir. Çünkü kaslar soğukken egzersize başlamak, hem sakatlık riskini artırır hem de performansı olumsuz etkiler.

❌ Neden ısınmadan spor yapılmamalı?

Kaslar hazır değildir: Soğuk kaslar esnekliğini kaybeder, bu da gerilme ve yırtılma riskini yükseltir.

Performans düşer: Vücudunu hazırlamadan ağırlık kaldırmaya başlamak, gücünü tam verimli kullanmanı engeller.

Sakatlık riski artar: En sık görülen spor sakatlıklarının çoğu, yetersiz ısınmadan kaynaklanır.

✅ Doğru çözüm: Isınma rutini oluşturmak

Spor öncesinde 5-10 dakikalık bir ısınma yapmak, hem vücudu hazırlar hem de egzersizden daha fazla verim almanı sağlar.

Hafif kardiyo: Tempolu yürüyüş, bisiklet ya da kısa süreli koşu ile kalp ritmini artır.

Dinamik esneme: Kas gruplarını harekete geçir, eklemlerini aç.

Düşük ağırlıklarla ısınma setleri: Çalışacağın kas grubunu hafif yükle aktive et.

