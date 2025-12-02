Duruş bozukluğunu düzelten ve boyun–omuz ağrılarını azaltan 5 dakikalık postür egzersizleri
Günümüzde masa başı çalışmak, uzun telefon kullanımı ve hareketsiz yaşam duruş bozukluklarının en büyük sebeplerindendir. Kamburlaşan omuzlar ve öne eğilen baş, boyun ve omuz ağrılarını tetikler. Neyse ki sadece 5 dakikalık basit egzersizler, duruşu düzeltebilir ve ağrıları azaltabilir.
🔹 Neden postür egzersizleri önemli?
Omuzları ve sırt kaslarını güçlendirir
Boyun ve omuz bölgesindeki gerginliği azaltır
Gün boyu dik durmayı ve doğru nefes almayı destekler
Baş ağrısı ve yorgunluğu önlemeye yardımcı olur
🔹 Örnek 5 dakikalık postür rutini
|Egzersiz
|Süre
|Omuz yuvarlama
|30 sn
|Göğüs açma (duvara yaslanarak)
|30 sn
|Kedi-inek hareketi
|40 sn
|Boyun yan esnetme
|20 sn her taraf
|Sırt germesi (ayakta veya oturarak)
|40 sn
|Ters duvar itme (Wall Angels)
|40 sn
|Nefes ve omuz gevşetme
|30 sn
Seti tamamladığınızda hem boyun hem omuz hem de sırt bölgesinde gevşeme ve rahatlama hissedilecektir.
🔹 Kimler için ideal?
Masa başında uzun saatler çalışanlar
Telefon veya tablet kullanımına bağlı boyun ağrısı çekenler
Postürünü düzeltmek ve dik durmayı öğrenmek isteyenler
Hızlı, etkili ve ekipmansız egzersiz yapmak isteyenler
⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ani hareketlerden kaçının
Ağrı hissederseniz egzersizi durdurun
Kronik boyun veya omuz rahatsızlığı olanlar, başlamadan önce uzmana danışmalı
