Duruş bozukluğunu düzelten ve boyun–omuz ağrılarını azaltan 5 dakikalık postür egzersizleri

Günümüzde masa başı çalışmak, uzun telefon kullanımı ve hareketsiz yaşam duruş bozukluklarının en büyük sebeplerindendir. Kamburlaşan omuzlar ve öne eğilen baş, boyun ve omuz ağrılarını tetikler. Neyse ki sadece 5 dakikalık basit egzersizler, duruşu düzeltebilir ve ağrıları azaltabilir.

🔹 Neden postür egzersizleri önemli?

Omuzları ve sırt kaslarını güçlendirir

Boyun ve omuz bölgesindeki gerginliği azaltır

Gün boyu dik durmayı ve doğru nefes almayı destekler

Baş ağrısı ve yorgunluğu önlemeye yardımcı olur

🔹 Örnek 5 dakikalık postür rutini

Egzersiz Süre Omuz yuvarlama 30 sn Göğüs açma (duvara yaslanarak) 30 sn Kedi-inek hareketi 40 sn Boyun yan esnetme 20 sn her taraf Sırt germesi (ayakta veya oturarak) 40 sn Ters duvar itme (Wall Angels) 40 sn Nefes ve omuz gevşetme 30 sn

Seti tamamladığınızda hem boyun hem omuz hem de sırt bölgesinde gevşeme ve rahatlama hissedilecektir.

🔹 Kimler için ideal?

Masa başında uzun saatler çalışanlar

Telefon veya tablet kullanımına bağlı boyun ağrısı çekenler

Postürünü düzeltmek ve dik durmayı öğrenmek isteyenler

Hızlı, etkili ve ekipmansız egzersiz yapmak isteyenler

⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ani hareketlerden kaçının

Ağrı hissederseniz egzersizi durdurun

Kronik boyun veya omuz rahatsızlığı olanlar, başlamadan önce uzmana danışmalı

👉🏼 "KABIZLIK PROBLEMİ ÇEKENLER! BU VİDEO SİZİN İÇİN!" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...