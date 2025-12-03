KAPAT
Haberler Haberler Sağlık için günde kaç saat uyumalıyız?

Sağlık için günde kaç saat uyumalıyız?

Doğru uyku süresi; enerji seviyesini, metabolizmayı, bağışıklığı ve ruh halini doğrudan etkiler. Sağlıklı bir yetişkin için ideal uyku süresi genellikle 7–9 saattir ancak yaş, yaşam tarzı ve stres düzeyi bu ihtiyacı değiştirebilir.

Haberler Haberleri 03 Aralık 2025 16:53 Güncellenme: 03 Aralık 2025 Çarşamba 16:53
Sağlık için günde kaç saat uyumalıyız?

Uyku, sağlıklı yaşamın temel taşlarından biridir. Yeterli ve kaliteli uyku; metabolizmayı destekler, bağışıklığı güçlendirir, zihinsel performansı artırır ve hormon dengesini korur. Peki sağlıklı bir yaşam için her gün kaç saat uyumak gerekir?

Bilimsel çalışmalara göre ideal uyku süresi yaşa ve yaşam tarzına göre değişmekle birlikte, yetişkin bir birey için 7–9 saat arası uyku en sağlıklı aralıktır.

🔹 Yaşa Göre İdeal Uyku Süreleri

Yaş GrubuÖnerilen Uyku Süresi
0–3 ay14–17 saat
4–11 ay12–15 saat
1–2 yaş11–14 saat
3–5 yaş10–13 saat
6–13 yaş9–11 saat
14–17 yaş8–10 saat
18–64 yaş7–9 saat
65 yaş ve üzeri7–8 saat

🔹 Doğru uyku süresi neden bu kadar önemli?

Bağışıklığı güçlendirir: Hastalıklara karşı koruma sağlar

Metabolizmayı destekler: Yağ yakımını ve kilo kontrolünü etkiler

Beyin fonksiyonlarını iyileştirir: Daha iyi odaklanma, hafıza ve karar verme becerisi

Stresi azaltır: Sinir sistemi dengelenir

Hormon dengesini korur: Açlık ve tokluk hormonları daha stabil çalışır

🔹 Daha kaliteli uyku için ipuçları

Her gün aynı saatte yatıp uyanmaya çalışın

Yatmadan 1 saat önce ekrandan uzaklaşın

Odayı karanlık ve serin tutun

Kafein tüketimini akşam saatlerinde sınırlayın

Gün içinde hafif yürüyüş veya egzersiz yapın

🔹 Ne zaman daha fazla uykuya ihtiyaç duyulur?

Yoğun stres dönemleri

Hastalık sonrası iyileşme süreçleri

Yetersiz beslenme veya düzensiz çalışma saatleri

Aşırı antrenman yapılan günler

Bu dönemlerde vücudun toparlanması için 1–2 saat fazladan uykuya ihtiyaç duyulabilir.

👉🏼"GECE AÇLIĞINI KONTROL ETMENİN YOLLARI" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...