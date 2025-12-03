Sağlık için günde kaç saat uyumalıyız?

Uyku, sağlıklı yaşamın temel taşlarından biridir. Yeterli ve kaliteli uyku; metabolizmayı destekler, bağışıklığı güçlendirir, zihinsel performansı artırır ve hormon dengesini korur. Peki sağlıklı bir yaşam için her gün kaç saat uyumak gerekir?
Bilimsel çalışmalara göre ideal uyku süresi yaşa ve yaşam tarzına göre değişmekle birlikte, yetişkin bir birey için 7–9 saat arası uyku en sağlıklı aralıktır.
🔹 Yaşa Göre İdeal Uyku Süreleri
|Yaş Grubu
|Önerilen Uyku Süresi
|0–3 ay
|14–17 saat
|4–11 ay
|12–15 saat
|1–2 yaş
|11–14 saat
|3–5 yaş
|10–13 saat
|6–13 yaş
|9–11 saat
|14–17 yaş
|8–10 saat
|18–64 yaş
|7–9 saat
|65 yaş ve üzeri
|7–8 saat
🔹 Doğru uyku süresi neden bu kadar önemli?
Bağışıklığı güçlendirir: Hastalıklara karşı koruma sağlar
Metabolizmayı destekler: Yağ yakımını ve kilo kontrolünü etkiler
Beyin fonksiyonlarını iyileştirir: Daha iyi odaklanma, hafıza ve karar verme becerisi
Stresi azaltır: Sinir sistemi dengelenir
Hormon dengesini korur: Açlık ve tokluk hormonları daha stabil çalışır
🔹 Daha kaliteli uyku için ipuçları
Her gün aynı saatte yatıp uyanmaya çalışın
Yatmadan 1 saat önce ekrandan uzaklaşın
Odayı karanlık ve serin tutun
Kafein tüketimini akşam saatlerinde sınırlayın
Gün içinde hafif yürüyüş veya egzersiz yapın
🔹 Ne zaman daha fazla uykuya ihtiyaç duyulur?
Yoğun stres dönemleri
Hastalık sonrası iyileşme süreçleri
Yetersiz beslenme veya düzensiz çalışma saatleri
Aşırı antrenman yapılan günler
Bu dönemlerde vücudun toparlanması için 1–2 saat fazladan uykuya ihtiyaç duyulabilir.
👉🏼"GECE AÇLIĞINI KONTROL ETMENİN YOLLARI" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...