Kabızlık problemi çekenler! İşte bu video sizin için 👊

1. Tarif: KABAK MEZESİ

Malzemeler

1 ADET KABAK

ZEYTİNYAĞI

TUZ

DEREOTU

CEVİZ

4-5 YEMEK KAŞIĞI PROBİYOTİK YOĞURT

TOZ BİBER

KETEN TOHUMU

Hazırlanışı

1 adet kabağı rendeleyip tavada biraz zeytinyağı ile çevirelim. Bir tutam tuz ekleyelim. Ayrı bir kabın içerisine probiyotik yoğurdumuzu alalım. İçerisine bir kaç dal dereotu ekleyelim. Kabakları yoğurdun içerisine alalım. Üzerine ceviz, toz biber ve keten tohumu ekleyelim.

2. Tarif: VEGAN SMOOTHIE

Malzemeler

200 ML YULAF SÜTÜ

4-5 ADET BADEM

2 ADET KURU İNCİR

2 ADET KURU KAYISI

1 TATLI KAŞIĞI CHIA TOHUMU

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.

3. Tarif: KEFİRLİ SMOOTHIE

Malzemeler

YARIM YEŞİL ELMA

YARIM AVOKADO

1 AVUÇ ISPANAK

1 TATLI KAŞIĞI KETEN TOHUMU

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.