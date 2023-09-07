Kabızlık problemi çekenler! İşte bu video sizin için 👊

1. Tarif: KABAK MEZESİ
Malzemeler
1 ADET KABAK
ZEYTİNYAĞI
TUZ
DEREOTU
CEVİZ
4-5 YEMEK KAŞIĞI PROBİYOTİK YOĞURT
TOZ BİBER
KETEN TOHUMU
Hazırlanışı
1 adet kabağı rendeleyip tavada biraz zeytinyağı ile çevirelim. Bir tutam tuz ekleyelim. Ayrı bir kabın içerisine probiyotik yoğurdumuzu alalım. İçerisine bir kaç dal dereotu ekleyelim. Kabakları yoğurdun içerisine alalım. Üzerine ceviz, toz biber ve keten tohumu ekleyelim.
2. Tarif: VEGAN SMOOTHIE
Malzemeler
200 ML YULAF SÜTÜ
4-5 ADET BADEM
2 ADET KURU İNCİR
2 ADET KURU KAYISI
1 TATLI KAŞIĞI CHIA TOHUMU
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.
3. Tarif: KEFİRLİ SMOOTHIE
Malzemeler
YARIM YEŞİL ELMA
YARIM AVOKADO
1 AVUÇ ISPANAK
1 TATLI KAŞIĞI KETEN TOHUMU
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.