Yağ yakımını hızlandıran yüksek yoğunluklu kardiyo (HIIT)

HIIT, kısa ve yoğun egzersiz aralıkları ile düşük tempolu dinlenme aralıklarının peş peşe uygulandığı antrenman sistemidir. Yağ yakımını hızlandırması, metabolizmayı uzun süre yüksek seviyede tutması ve kısa sürede etkili sonuç vermesi nedeniyle hem kadınlar hem erkekler tarafından en çok tercih edilen kardiyo türlerinden biridir.

🔥 HIIT nasıl yağ yakar?

Yoğun tempoda çalışan kaslar daha fazla enerji harcar.

Vücut oksijen açığını kapatmak için antrenman sonrası bile kalori yakmaya devam eder (Afterburn etkisi).

Bu sayede kısa sürede maksimum kalori yakımı sağlanır.

💪 HIIT'in sağladığı faydalar

Yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermeyi destekler

Metabolizma hızını artırır

Tüm vücut kaslarını aynı anda çalıştırır

Kondisyonu ve dayanıklılığı yükseltir

Ekipman gerektirmez — her yerde uygulanabilir

⏱ HIIT antrenmanı ne kadar sürmeli?

HIIT antrenmanları genellikle 15–25 dakika arasında yapılır. Başlangıç seviyesinde 30 saniye yüksek tempo + 30 saniye dinlenme şeklinde uygulanabilir. İlerledikçe 45/15 veya 50/10 döngülerine geçilebilir.

🏋️‍♀️ Örnek HIIT antrenman seti (ekipmansız)

Egzersiz Süre Jumping Jack 40 sn Squat 40 sn Mountain Climber 40 sn Burpee 40 sn Dinlenme 20 sn

Bu seti 3 kez tekrarlamak ideal başlangıçtır.

⚠️ Kimler dikkat etmeli?

Kalp-damar hastalığı, yüksek tansiyon, ciddi eklem problemi olanların HIIT programına başlamadan önce bir uzmana danışması önerilir.

