Yeni başlayanlar için 20 dakikalık tam vücut antrenmanı

Fitness'a yeni başlayanlar için en kritik nokta, vücudu yormadan ama etkili şekilde çalıştırabilmektir. Doğru tempo ve temel hareketlerle yapılan 20 dakikalık bir antrenman, hem kasları güçlendirir hem de metabolizmayı hızlandırır. Üstelik bunu yapmak için spor salonuna ya da ekipmanlara ihtiyacın yok — evde, rahat hareket edebileceğin küçük bir alan yeterli.

Bu antrenman; bacak, kol, karın, kalça ve sırt kaslarını aynı anda çalıştırarak hem sıkılaşma hem de yağ yakımı sağlar. Düzenli uygulandığında duruşu düzeltir, dayanıklılığı artırır ve daha fit bir görünüme ulaşmana yardımcı olur.

Önerilen antrenman akışı (20 dakika)

Isınma — 2 dakika: Kol çevirmeler, bacak açma kapama, hafif tempolu yürüme

Squat — 40 saniye + 20 saniye dinlenme

Knee Push-up (diz destekli şınav) — 40 saniye + 20 saniye dinlenme

Glute Bridge — 40 saniye + 20 saniye dinlenme

Plank — 30 saniyeden başla, zamanla artır

Lunge — 40 saniye + 20 saniye dinlenme

Cool Down / Esneme — 3 dakika: Nefes egzersizleri ve temel esneme hareketleri

İpuçları:

Hareketleri doğru formda yapmak etkiden daha önemlidir.

Başlangıçta kendini zorlamadan başla; gelişim sürecine izin ver.

Haftada en az 3 gün yapılması önerilir.

Bu programı düzenli uyguladığında birkaç hafta içinde daha dinç hissetme, sıkılaşma ve kondisyon artışı gözle görülür şekilde fark edilir.

👉🏼"GECE AÇLIĞINI KONTROL ETMENİN YOLLARI" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...