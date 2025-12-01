Yüksek proteinli kahvaltı pankeki

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biri. Eğer hem tok kalmak hem de kaslarını desteklemek istiyorsan, yüksek proteinli pankekler ideal bir çözüm sunar. Sade, sağlıklı ve hızlı hazırlanabilen bu tarif, hem lezzetli hem de besleyici.

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf unu veya ezmesi

2 yumurta

1 ölçü protein tozu (vanilya veya sade)

½ su bardağı süt (isteğe göre badem sütü)

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

Tatlandırmak için isteğe bağlı stevia veya bal

Hazırlık:

Tüm kuru malzemeleri bir kasede karıştır.

Yumurta ve sütü ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırp.

Yapışmaz bir tavayı hafif yağlayarak orta ateşte ısıt.

Hamurdan küçük porsiyonlar dökerek her iki tarafını altın rengi olana kadar pişir.

Üzerine taze meyve, fıstık ezmesi veya yoğurt ekleyerek servis edebilirsin.

Faydaları:

Yüksek protein içeriği ile kas yapımını destekler.

Lifli yapısı sayesinde tok kalmanı sağlar.

Düşük şekerli ve sağlıklı bir kahvaltı alternatifi sunar.

