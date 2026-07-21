Paketli gıdalarda gizli şeker nasıl anlaşılır?

Paketli gıdalar pratik tüketim imkânı sunsa da bazı ürünler fark edilmesi zor olan ilave şekerler içerebilir. Üstelik bu şekerler her zaman "şeker" adıyla belirtilmez. Üreticiler farklı isimler kullanabildiği için etiketleri dikkatle incelemek önemlidir. Gıda etiketlerini doğru okumak, günlük ilave şeker tüketimini kontrol etmeye ve daha sağlıklı seçimler yapmaya yardımcı olabilir.

Gizli şeker nedir?

Gizli şeker, ürünlere tat vermek, raf ömrünü uzatmak veya kıvamını iyileştirmek amacıyla eklenen ve farklı isimlerle belirtilen ilave şekerleri ifade eder. Bazı ürünler çok tatlı bir tada sahip olmasa bile önemli miktarda ilave şeker içerebilir.

Özellikle şu ürünlerde gizli şekere rastlanabilir:

Meyveli yoğurtlar

Hazır kahvaltılık gevrekler

Granola ve tahıl barları

Hazır soslar

Ketçap ve barbekü sosu

Meyve aromalı içecekler

Bisküvi ve krakerler

Hazır çorbalar

İçindekiler listesini dikkatlice okuyun

Bir ürünün içindekiler listesi, içerdiği maddeleri ağırlık sırasına göre gösterir. Şeker veya şeker türevleri listenin ilk sıralarında yer alıyorsa ürünün ilave şeker oranı yüksek olabilir.

Ayrıca aynı üründe birden fazla şeker türü bulunabilir. Böylece her biri ayrı ayrı daha alt sıralarda görünse de toplam ilave şeker miktarı yüksek olabilir.

Şekerin farklı isimlerini tanıyın

İlave şekerler farklı isimlerle karşınıza çıkabilir. Etiketlerde sık görülen bazı ifadeler şunlardır:

Glikoz şurubu

Fruktoz şurubu

Mısır şurubu

Dekstroz

Maltoz

Sakkaroz

İnvert şeker şurubu

Karamel şurubu

Pirinç şurubu

Agave şurubu

Akçaağaç şurubu

Bal (ürüne tatlandırıcı olarak eklenmişse)

Pekmez (ilave edilmişse)

Doğal kaynaklı olsa bile bal, pekmez veya şuruplar da ürünlere ilave edildiğinde ilave şeker olarak değerlendirilir.

Besin değerleri tablosunu inceleyin

İçindekiler listesinin yanı sıra besin değerleri tablosu da önemli bilgiler sunar.

Etikette şu noktalara dikkat edebilirsiniz:

100 gramdaki şeker miktarı

Bir porsiyondaki şeker miktarı

Paketin kaç porsiyon içerdiği

Küçük görünen porsiyonlar nedeniyle tüketilen toplam şeker miktarı beklenenden daha yüksek olabilir.

"Şekersiz" ifadesi her zaman aynı anlama gelmez

Ürün ambalajındaki "şekersiz", "şeker ilavesiz" veya "doğal içerikli" gibi ifadeler tek başına yeterli değildir.

Örneğin:

Şeker ilavesiz ifadesi, üretim sırasında ilave sofra şekeri eklenmediğini gösterebilir. Ancak ürün doğal olarak yüksek miktarda şeker içeren meyve suyu konsantresi gibi bileşenler içerebilir.

Şekersiz ürünlerde ise şeker yerine tatlandırıcılar kullanılabilir.

Doğal ifadesi ise ürünün ilave şeker içermediği anlamına gelmez.

Bu nedenle karar verirken öncelikle içindekiler listesi ve besin değerleri tablosu incelenmelidir.

Daha bilinçli seçimler için öneriler

Paketli ürün satın alırken şu alışkanlıkları edinebilirsiniz:

İçindekiler listesini mutlaka okuyun.

Şeker türevlerini tanımaya çalışın.

Benzer ürünlerin etiketlerini karşılaştırın.

İlave şekeri daha düşük olan ürünleri tercih edin.

Mümkün olduğunca taze ve az işlenmiş besinlere yönelin.

Tatlı ihtiyacınızı mevsim meyveleri gibi doğal seçeneklerle karşılamaya çalışın.

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