Egzersizden önce ağır yemek yemek doğru mudur?

Egzersiz öncesi beslenme, antrenman performansını ve egzersiz sırasında hissedilen konforu doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biridir. Çok ağır ve yağlı bir öğünü antrenmandan kısa süre önce tüketmek, vücudun enerjisini kaslar yerine sindirime yönlendirmesine neden olabilir. Bu durum ise egzersiz sırasında mide rahatsızlığı, şişkinlik ve performans düşüklüğü gibi sorunlara yol açabilir.

Doğru zamanlama ve uygun besin seçimi, antrenmandan daha fazla verim almanıza yardımcı olabilir.

Ağır yemek neden sorun oluşturabilir?

Büyük porsiyonlar ve yağ oranı yüksek öğünler mideyi daha geç terk eder. Sindirim süreci uzadığında egzersiz sırasında bazı rahatsızlıklar yaşanabilir.

Ağır bir öğünün neden olabileceği durumlar şunlardır:

Midede dolgunluk hissi

Şişkinlik ve hazımsızlık

Mide bulantısı

Reflü şikâyetlerinin artması

Hareket sırasında rahatsızlık hissi

Egzersiz performansında düşüş

Özellikle koşu, HIIT, zıplama içeren antrenmanlar ve yoğun kardiyo egzersizleri öncesinde ağır yemek tüketmek bu şikâyetleri daha belirgin hâle getirebilir.

Antrenmandan ne kadar önce yemek yenmeli?

Yemek ile egzersiz arasındaki süre, öğünün büyüklüğüne göre değişebilir.

Genel olarak şu zamanlama tercih edilebilir:

Ana öğün: Egzersizden yaklaşık 2-3 saat önce

Hafif ara öğün: Egzersizden 30-60 dakika önce

Bu süreler kişiden kişiye değişebilir. Sindirim sistemi hassas olan bireyler daha uzun bir bekleme süresine ihtiyaç duyabilir.

Egzersiz öncesinde hangi besinler tercih edilmeli?

Antrenman öncesinde amaç, vücuda enerji sağlarken sindirimi zorlamamaktır. Bu nedenle kolay sindirilebilen karbonhidratlar ve orta düzeyde protein içeren öğünler iyi bir seçenek olabilir.

Tercih edilebilecek besinler:

Muz

Yulaf ezmesi

Tam tahıllı ekmek üzerine az yağlı peynir

Yoğurt ve meyve

Kefir

Tam buğday tost

Bir avuç kuru meyve ile yoğurt

Bu tür besinler enerji sağlamaya yardımcı olurken mideyi de aşırı yüklemez.

Hangi besinlerden kaçınılmalı?

Egzersizden hemen önce bazı besinler sindirimi zorlaştırabilir.

Antrenman öncesinde mümkün olduğunca sınırlanması önerilen besinler şunlardır:

Kızartmalar

Çok yağlı yemekler

Aşırı baharatlı yiyecekler

Büyük porsiyonlar

Şeker oranı yüksek tatlılar

Gazlı içecekler

Bu besinler egzersiz sırasında rahatsızlık hissini artırabilir ve performansı olumsuz etkileyebilir.

Su tüketimini unutmayın

Egzersiz öncesi yalnızca beslenme değil, yeterli sıvı alımı da önemlidir. Antrenmana susuz başlamak performansı düşürebilir ve erken yorulmaya neden olabilir.

Egzersiz öncesinde gün boyunca düzenli su tüketmek ve antrenmandan kısa süre önce küçük miktarlarda su içmek hidrasyonu desteklemeye yardımcı olabilir.

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