Ramazan’da spor yapanlar için en iyi iftar tarifi

Yüksek Proteinli Tavuklu Quinoa Salatası

Bu tarif, vücudunuzu hem besler hem de ihtiyacı olan protein ve kompleks karbonhidratları sağlar. Quinoa, yüksek protein ve lif içeriğiyle, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Tavuk ise kas onarımına yardımcı olacak protein kaynağıdır. Ayrıca bu salata, sindirimi kolay ve hafif bir öğün olmasının yanı sıra, oruç sonrası enerji seviyenizi dengelemenize yardımcı olacaktır.

Malzemeler:

150 gram tavuk göğsü

1/2 su bardağı quinoa

1 adet salatalık (dilimlenmiş)

1 adet domates (doğranmış)

1/2 kırmızı soğan (ince doğranmış)

1/4 su bardağı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber (damak tadına göre)

1 tatlı kaşığı limon suyu

Taze nane veya maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılışı:



Tavuğu Hazırlayın: Tavuk göğsünü yıkayıp, tuz ve karabiber ile baharatlayın. Tavada az miktarda zeytinyağında pişirin. Pişen tavuğu ince dilimler halinde kesin.

Quinoa'yı Hazırlayın: Quinoa'yı bol su ile yıkayın ve ardından bir tencereye koyup, iki katı kadar su ekleyin. Kaynadıktan sonra altını kısıp, 15-20 dakika kadar pişirin. Suyunu çektikten sonra ocaktan alıp, bir süre soğumaya bırakın.

Salatayı Hazırlayın: Salatalık, domates ve kırmızı soğanı doğrayın. Soğuyan quinoa'yı bir kaba alın, doğranmış sebzeleri ve tavuk dilimlerini ekleyin.

Sos Hazırlayın: Bir kasede zeytinyağını, nar ekşisini, limon suyunu ve tuzu karıştırarak bir sos hazırlayın. Bu sosu salatanın üzerine dökün ve karıştırın.

Servis Yapın: Son olarak, salatayı taze nane veya maydanoz ile süsleyerek servis edin.

Neden Bu Tarif?

Yüksek Protein: Tavuk ve quinoa, kas onarımı ve büyümesi için gerekli olan proteinleri sağlar.

Kompleks Karbonhidratlar: Quinoa, sindirimi yavaşlatarak enerji seviyenizin uzun süre dengede kalmasını sağlar.

Hafif ve Sindirimi Kolay: Ramazan'da ağır yemekler mideyi yorabilir, bu tarif ise hafif olup sindirimi kolaydır.

Vitamin ve Mineraller: Sebzeler, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri ve mineralleri sağlar, aynı zamanda lif oranı yüksektir.

Bu tarif, iftar sonrası spor yapanlar için mükemmel bir seçimdir çünkü hızlı bir şekilde enerji sağlar, kasları besler ve aynı zamanda sindirimi rahat tutar. Afiyet olsun!

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