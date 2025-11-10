Renkli tabaklar, mutlu zihinler: Sebzeler ve meyveler ruhu nasıl besler?

Ruh halimiz yalnızca yaşadığımız olaylardan değil, beslenme biçimimizden de etkileniyor. Son yıllarda yapılan pek çok araştırma, meyve ve sebze tüketiminin mutluluk, canlılık ve genel yaşam memnuniyetiyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Meyve ve sebzelerde bolca bulunan antioksidanlar, B ve C vitaminleri, magnezyum ve lif, sinir sisteminin dengeli çalışmasına yardımcı oluyor. Bu besinler, stres hormonu olan kortizolün düşmesine, serotonin ve dopamin gibi "iyi hisset" hormonlarının artmasına destek sağlıyor.

Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, muz, yaban mersini ve avokado gibi gıdalar, beyin sağlığını güçlendirirken duygusal dayanıklılığı artırıyor. Günlük öğünlerine bir porsiyon daha fazla sebze ve meyve eklemek, küçük bir adımla büyük bir fark yaratabiliyor.

