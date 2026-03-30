Sağlıklı beslenme için Nisan Ayı balık önerileri

Nisan ayı, deniz ürünleri açısından oldukça verimli bir dönemdir. Kışın son etkilerinin hissedildiği bu geçiş ayında bazı balık türleri en lezzetli ve besleyici dönemini yaşar. Mevsiminde tüketilen balıklar hem daha ekonomik hem de omega-3, protein ve vitamin açısından daha zengindir.

Nisan ayında özellikle kalkan, levrek, çipura, mezgit, barbun ve tekir gibi balıklar ön plana çıkar. Kalkan balığı bu ayın en değerli ve lezzetli seçeneklerinden biridir. Levrek ve çipura ise hem kolay bulunabilir olması hem de farklı pişirme yöntemlerine uygunluğu ile sofralarda sıkça yer alır.

Daha hafif ve sağlıklı bir tüketim için balıkları ızgara, fırın veya buğulama yöntemleriyle pişirmek önerilir. Kızartma yöntemi ise besin değerini düşürebileceği için sınırlı tercih edilmelidir.

Balık tüketimini haftada en az 2 kez planlamak; kalp sağlığını destekler, bağışıklığı güçlendirir ve genel sağlığı olumlu yönde etkiler. Nisan ayında doğru balığı seçerek hem lezzetli hem de sağlıklı öğünler hazırlayabilirsiniz.

