Sık sık gaz, şişkinlik, kronik yorgunluk yaşıyorsanız sebebi bu olabilir...

Gluten hassasiyeti şiddetine bağlı olarak farklı semptomlara sebep olabilir. Çoğunlukla gaz, şişkinlik, karın bölgesinde yağlanma, sık boğaz enfeksiyonları, mide rahatsızlıkları ve kas ağrılarına sebep olabilir.

Gluten hassasiyeti nasıl tespit edilir?

Gluten içeren besinlerin tüketimine ara verilen bir eliminasyon diyeti ile gluten hassasiyetinizin olup olmadığını anlamanız mümkün. Eliminasyon diyeti ile birlikte şikayetleriniz azalıyor ya da kayboluyorsa gluten hassasiyetiniz var demektir.

Gluten hassasiyetinin belirtileri

Gluten hassasiyetinin belirtileri, genellikle gluten içeren gıdalar tüketildikten birkaç saat içinde veya 1-2 gün sonra ortaya çıkar. En yaygın belirtiler şunlardır:

Sindirim Problemleri: Karın ağrısı, şişkinlik, gaz, ishal veya kabızlık gibi sorunlar.

Baş Ağrıları ve Migren: Gluten tüketimi, baş ağrıları ve migren ataklarını tetikleyebilir.

Yorgunluk ve Halsizlik: Sürekli yorgunluk ve bitkinlik hissi.

Eklem Ağrıları: Özellikle ellerde, dizlerde veya omuzlarda eklem ağrıları.

Cilt Döküntüleri: Kaşıntılı döküntüler veya dermatolojik problemler.

Zihinsel Bulanıklık (Beyin Sisliği): Konsantrasyon güçlüğü, kafa karışıklığı veya zihinsel yavaşlık.

Depresyon ve Anksiyete: Gluten duyarlılığı, ruh hali değişimlerine, depresyona veya anksiyeteye yol açabilir.

Bu belirtiler, gluten içeren gıdaların tüketilmesinin ardından birkaç saat içinde veya günlerce sürebilir. Semptomlar kişiden kişiye değişebilir ve bazen diğer sağlık sorunlarıyla karışabilir.

Gluten hassasiyetinin tanısı

Gluten hassasiyeti genellikle başka sağlık sorunları ile karışabileceğinden, tanı koymak zor olabilir. Gluten hassasiyeti teşhis etmek için genellikle şu yöntemler kullanılır:

Eliminasyon Diyeti: Gluten içeren gıdaların diyetten çıkarılması ve ardından belirtilerin düzelip düzelmediği gözlemlenir. Eğer semptomlar düzelirse ve sonra yeniden gluten eklenince semptomlar geri gelirse, gluten duyarlılığı düşünülebilir.

Semptom Takibi: Gıda ve semptom takibi, hangi gıdaların belirtileri tetiklediğini belirlemeye yardımcı olabilir.

Kan Testleri: Gluten duyarlılığı için özel bir kan testi yoktur, ancak çölyak hastalığını dışlamak için kan testleri yapılabilir. Çölyak hastalığına işaret eden antikorlar, gluten duyarlılığında bulunmaz.

Bağırsak Fonksiyon Testleri: Mikrobiyota ve bağırsak sağlığı ile ilgili testler, gluten duyarlılığı ile bağlantılı olabilecek sindirim problemlerini değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Gluten duyarlılığının tedavisi

Gluten duyarlılığının tedavisi, esasen diyet değişiklikleri ile sağlanır. Gluten içeren gıdalardan kaçınmak, semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir. Bu tedavi yaklaşımları şunları içerebilir:

Glutensiz Diyet: Gluten içeren gıdalardan (buğday, arpa, çavdar ve bunlardan yapılan tüm ürünler) tamamen kaçınmak gereklidir. Bu, semptomları kontrol altına almak için en etkili yöntemdir.

Gluten İçermeyen Alternatifler: Glutensiz ekmekler, makarnalar, unlar ve diğer alternatif gıdalar, glutensiz bir diyeti uygulamak isteyen kişiler için sağlıklı seçenekler sunar.

Beslenme Desteği: Gluten içermeyen gıdalar bazen bazı besin öğeleri açısından eksik olabilir. Bu nedenle, bir diyetisyen rehberliğinde dengeli bir diyet planı oluşturmak faydalıdır.

Sindirim Sistemi Desteği: Bağırsak sağlığını iyileştirmek için probiyotikler veya prebiyotikler gibi takviyeler kullanılabilir.