Yazın hem serinleten hem zayıflatan 10 besin

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, iştahın azalmasına ve daha hafif besinlere yönelmeye neden olur. Bu dönemi doğru değerlendirerek hem serinleyebilir hem de kilo kontrolünü kolaylaştırabilirsin. Su oranı yüksek, sindirimi kolay ve metabolizmayı destekleyen besinler yazın en büyük yardımcıların olur.

İşte yazın hem serinleten hem de zayıflamaya destek olan 10 besin:

1. Salatalık

Yüzde 90'dan fazlası sudan oluşur. Vücudu serinletir, ödem atımını destekler ve düşük kalorilidir.

2. Karpuz

Yazın vazgeçilmezi olan karpuz, su oranı yüksek olduğu için hem ferahlatır hem de tatlı ihtiyacını sağlıklı şekilde karşılar.

3. Yoğurt

Probiyotik içeriği sayesinde sindirimi destekler. Serinletici etkisiyle özellikle ara öğünler için idealdir.

4. Ayran

Hem sıvı ihtiyacını karşılar hem de mineral desteği sağlar. Tokluk hissini artırır.

5. Yeşil çay (soğuk)

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle bilinir. Soğuk tüketildiğinde yaz için harika bir alternatiftir.

6. Ananas

Ödem atımına yardımcı olur ve sindirimi destekleyen enzimler içerir.

7. Kabak

Düşük kalorili ve lif açısından zengin bir sebzedir. Tokluk süresini uzatır.

8. Çilek

Antioksidan açısından zengin, hafif ve düşük kalorili bir meyvedir. Tatlı krizlerini bastırır.

9. Nane

Serinletici etkisiyle bilinir. Sindirimi rahatlatır ve yaz tariflerine ferahlık katar.

10. Limon

Detoks etkisiyle öne çıkar. Suya eklendiğinde hem ferahlatır hem de yağ yakım sürecini destekler.

👉🏼"GÜNÜN EN VERİMLİ ANTRENMAN SAATİ NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...