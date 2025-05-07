Yazın su kaybı nelere yol açabilir?

1. Halsizlik ve Yorgunluk

Vücut yeterince su alamadığında enerji seviyeleri hızla düşer. Su, hücrelere oksijen ve besin taşınmasına yardımcı olur. Bu denge bozulduğunda kişi kendini halsiz, yorgun ve tükenmiş hissedebilir.

2. Baş Dönmesi ve Konsantrasyon Kaybı

Beyin dokusunun büyük bir bölümü sudan oluşur. Yetersiz su alımı zihinsel fonksiyonları yavaşlatır, baş ağrısı ve baş dönmesine neden olabilir. Özellikle sıcak havalarda ani tansiyon düşüşüyle bayılma riski artar.

3. Kas Krampları

Terle birlikte kaybedilen su ve elektrolitler, kas fonksiyonlarını doğrudan etkiler. Sodyum ve potasyum eksikliği, egzersiz sırasında ya da sonrasında kas kramplarına neden olabilir.

4. Kalp Atışlarında Hızlanma

Vücut sıvı kaybettiğinde, kan hacmi düşer ve kalp daha hızlı atarak bu eksikliği telafi etmeye çalışır. Bu da kalp üzerinde ekstra yük oluşturarak çarpıntı ve tansiyon dengesizliğine yol açabilir.

5. Vücut Sıcaklığında Artış

Su, vücut sıcaklığını düzenleyen temel unsurlardan biridir. Su eksikliği, terleme mekanizmasının düzgün çalışmasını engelleyerek vücut ısısının yükselmesine ve sıcak çarpmasına neden olabilir.

6. İdrar Renginde Değişim ve Böbrek Sorunları

Dehidrasyonun erken belirtilerinden biri, koyu sarı hatta turuncuya yakın idrar rengidir. Uzun süreli sıvı eksikliği böbrek fonksiyonlarını bozar, idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşı riskini artırır.

7. Sindirim Problemleri

Yeterli su alınmadığında mide asidi yoğunlaşır, bu da mide yanmasına ve kabızlığa yol açabilir. Sindirim sistemi suya bağımlı çalıştığı için sıvı eksikliği bağırsak hareketlerini de yavaşlatır.