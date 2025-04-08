Yeni başlayanlar için yoga hareketleri

1. Dağ Duruşu (Tadasana)
Nasıl Yapılır?
Ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak dik durun.
Ayak parmaklarınızı yere sağlam basın ve bacaklarınızı düz tutun.
Kollarınızı vücudunuzun yanlarında serbest bırakın, avuç içleriniz dışa bakmalı.
Göğsünüzü hafifçe açın ve omuzlarınızı aşağıya doğru itin.
Başınız, omuzlarınızla hizalanmalı, boynunuzu rahat bırakın.
Faydaları: Duruşunuzu geliştirir, bedeninize denge sağlar ve odaklanmanıza yardımcı olur.
2. Çocuk Duruşu (Balasana)
Nasıl Yapılır?
Dizlerinizin üstünde oturun, büyük parmak uçlarınız birleşik, dizler ise geniş açıyla açık.
Gövdenizi yavaşça dizlerinizin arasına doğru indirin ve alnınızı yere koyun.
Kollarınızı öne doğru uzatın veya vücudunuzu rahatlatacak şekilde karnınıza yerleştirin.
Faydaları: Sırtı ve boynu rahatlatır, zihin ve bedeni sakinleştirir.
3. Köpek Yüzü Aşağı (Adho Mukha Svanasana)
Nasıl Yapılır?
Eller ve ayaklarınızla yere paralel olacak şekilde masa duruşunda başlayın.
Nefes alarak kalçanızı yukarı doğru kaldırın ve bir "V" şekli oluşturun.
Elleriniz omuz genişliğinde, ayaklarınız ise kalça genişliğinde olmalı.
Başınızı rahat bırakın ve bacaklarınızı düz tutarak topuklarınızı yere doğru itin.
Faydaları: Sırtı, omuzları ve bacakları esnetir, vücuda enerji verir.
4. Kedi İnek Duruşu (Marjaryasana-Bitilasana)
Nasıl Yapılır?
Masa duruşunda (eller ve dizler üzerinde) başlayın.
Nefes alırken sırtınızı aşağıya doğru indirin, göğsü ileriye doğru açın (inek duruşu).
Nefes verirken sırtınızı yuvarlayın, karnınızı içeri çekin ve başınızı aşağıya bırakın (kedi duruşu).
Hareketi yavaşça ve kontrollü bir şekilde, nefesinize uygun şekilde tekrar edin.
Faydaları: Sırtı, boynu ve omurgayı esnetir, sırt ağrılarını hafifletir.
5. Savaşçı I (Virabhadrasana I)
Nasıl Yapılır?
Ayaklarınızı genişçe açarak ayakta durun.
Sağ bacağınızı öne doğru adım atın, sol bacağınızı geriye doğru uzatın.
Sağ dizinizi bükerek, sol bacağınız düz olacak şekilde, vücudunuzu öne doğru alçaltın.
Kollarınızı yukarı doğru uzatın ve avuç içlerinizi birbirine bakacak şekilde açın.
Gözleriniz kollarınıza odaklanmalı.
Faydaları: Bacakları güçlendirir, kalçaları açar ve dengeyi artırır.
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