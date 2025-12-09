Egzersizden sonra beslenme nasıl olmalı?

Egzersiz sonrası beslenme neden önemlidir?

Antrenman sırasında kaslar yorulur ve mikro düzeyde hasar oluşur. Egzersiz sonrası doğru beslenme, kasların daha hızlı toparlanmasını sağlar ve sakatlık riskini azaltır.

Protein tüketimi neden gereklidir?

Protein, kas dokusunun temel yapı taşıdır. Egzersiz sonrasında yumurta, tavuk, balık, yoğurt veya bitkisel protein kaynakları tüketmek kasların yenilenmesine yardımcı olur.

Karbonhidrat alımının önemi

Egzersiz sırasında boşalan glikojen depolarının doldurulması için sağlıkl�� karbonhidrat kaynakları tercih edilmelidir. Tam tahıllar, yulaf, bulgur ve meyveler iyi alternatiflerdir.

Sıvı tüketimi ve elektrolit dengesi

Terleme ile kaybedilen sıvı ve mineralleri yerine koymak için su içmek oldukça önemlidir. Yoğun egzersizlerden sonra maden suyu gibi doğal elektrolit kaynakları tercih edilebilir.

Ne zaman beslenmeli?

Egzersizden sonraki ilk 30–60 dakika, kasların besinleri en iyi şekilde kullandığı "altın zaman dilimi" olarak kabul edilir.

Kaçınılması gereken besinler

Egzersiz sonrası aşırı yağlı, şekerli ve işlenmiş gıdalar tüketmek, toparlanma sürecini yavaşlatabilir.

Doğru egzersiz sonrası beslenme, antrenmanın verimini artırır ve vücudun daha hızlı yenilenmesine yardımcı olur. Sağlıklı tercihler yapmak, uzun vadeli başarı için önemlidir.

👉🏼"DUYGUSAL YEME NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...