Kas gelişimi için protein zamanlaması

Kas gelişimi sadece ağırlık çalışmakla değil, beslenme ve protein alım zamanlamasıyla da doğrudan bağlantılıdır. Kaslar egzersiz sırasında mikro hasara uğrar ve toparlanma sürecinde büyür. İşte protein zamanlamasının önemi ve öneriler:

1. Antrenman öncesi protein

Egzersizden yaklaşık 60–90 dakika önce alınan protein, kasların enerji ihtiyacını destekler ve yıkımı azaltır. Hafif bir atıştırmalık veya protein shake yeterlidir.

2. Antrenman sonrası protein

Kaslar antrenmandan sonra onarım moduna geçer. Bu dönemde alınan protein, kasların yeniden yapılanmasını ve büyümesini hızlandırır. 20–30 gram kaliteli protein önerilir.

3. Günlük toplam protein

Kas gelişimi için sadece zamanlama değil, günlük protein miktarı da önemlidir. Vücut ağırlığı başına yaklaşık 1.6–2.2 gram protein kas gelişimi için idealdir.

4. Protein çeşitleri ve sıvı/alınma formu

Whey protein: Hızlı emilir, antrenman sonrası ideal.

Yumurta, yoğurt, tavuk, balık: Gün içinde düzenli aralıklarla alınabilir.

Bitkisel proteinler: Baklagiller ve kuruyemişler de destekleyici olabilir.

Protein alımını antrenman öncesi ve sonrası dengeli yap, toplam günlük protein miktarını ihmal etme. Bu kombinasyon kas gelişimini optimize eder ve sakatlanma riskini azaltır.