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Sporcu beslenmesi ve antrenman: Hangi yiyecekler enerji sağlar?

Sporcu beslenmesinde enerji sağlamak, antrenman performansını artırmak, dayanıklılığı yükseltmek ve toparlanmayı hızlandırmak açısından kritik bir rol oynar. İşte sporcular için enerji sağlayan temel yiyecek grupları, en iyi besinler ve ne zaman tüketilmesi gerektiği hakkında bilmen gereken her şey:

Sporcu Beslenmesi Haberleri 20 Nisan 2025 15:14 Güncellenme: 20 Nisan 2025 Pazar 15:14
Sporcu beslenmesi ve antrenman: Hangi yiyecekler enerji sağlar?

Sporcu beslenmesinde enerji sağlayan yiyecekler, karbonhidrat, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin olanlardır. İşte temel enerji kaynakları:

Karbonhidratlar (Birincil enerji kaynağı):

Tam tahıllar: Yulaf, esmer pirinç, kinoa, tam buğday makarna.
Sebzeler: Tatlı patates, patates, mısır.
Meyveler: Muz, elma, çilek, kuru meyveler (hızlı enerji için).
Baklagiller: Mercimek, nohut, fasulye.

Proteinler (Kas onarımı ve enerji desteği):

Yağsız et: Tavuk, hindi, kırmızı et.
Deniz ürünleri: Somon, ton balığı.
Yumurta: Hem protein hem de sağlıklı yağ içerir.
Süt ürünleri: Yoğurt, kefir, peynir.
Bitkisel proteinler: Tofu, mercimek, chia tohumu.

Sağlıklı Yağlar (Uzun süreli enerji):

Kuruyemiş ve tohumlar: Badem, ceviz, chia, keten tohumu.
Avokado: Hem yağ hem de lif kaynağı.
Zeytinyağı: Yemeklerde kullanılabilir.
Yağlı balıklar: Omega-3 için somon ve sardalya.

Antrenman Öncesi ve Sonrası Öneriler:
Antrenmandan önce (1-2 saat): Karbonhidrat ve hafif protein (örn. muz + yoğurt, tam tahıllı ekmek + fıstık ezmesi).
Antrenmandan sonra: Protein ve karbonhidrat kombinasyonu (örn. tavuk + kinoa, smoothie ile whey proteini).

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