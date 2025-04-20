Sporcu beslenmesi ve antrenman: Hangi yiyecekler enerji sağlar?

Sporcu beslenmesinde enerji sağlayan yiyecekler, karbonhidrat, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin olanlardır. İşte temel enerji kaynakları:
Karbonhidratlar (Birincil enerji kaynağı):
Tam tahıllar: Yulaf, esmer pirinç, kinoa, tam buğday makarna.
Sebzeler: Tatlı patates, patates, mısır.
Meyveler: Muz, elma, çilek, kuru meyveler (hızlı enerji için).
Baklagiller: Mercimek, nohut, fasulye.
Proteinler (Kas onarımı ve enerji desteği):
Yağsız et: Tavuk, hindi, kırmızı et.
Deniz ürünleri: Somon, ton balığı.
Yumurta: Hem protein hem de sağlıklı yağ içerir.
Süt ürünleri: Yoğurt, kefir, peynir.
Bitkisel proteinler: Tofu, mercimek, chia tohumu.
Sağlıklı Yağlar (Uzun süreli enerji):
Kuruyemiş ve tohumlar: Badem, ceviz, chia, keten tohumu.
Avokado: Hem yağ hem de lif kaynağı.
Zeytinyağı: Yemeklerde kullanılabilir.
Yağlı balıklar: Omega-3 için somon ve sardalya.
Antrenman Öncesi ve Sonrası Öneriler:
Antrenmandan önce (1-2 saat): Karbonhidrat ve hafif protein (örn. muz + yoğurt, tam tahıllı ekmek + fıstık ezmesi).
Antrenmandan sonra: Protein ve karbonhidrat kombinasyonu (örn. tavuk + kinoa, smoothie ile whey proteini).
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