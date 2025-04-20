Sporcu beslenmesi ve antrenman: Hangi yiyecekler enerji sağlar?

Sporcu beslenmesinde enerji sağlayan yiyecekler, karbonhidrat, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin olanlardır. İşte temel enerji kaynakları:

Karbonhidratlar (Birincil enerji kaynağı):

Tam tahıllar: Yulaf, esmer pirinç, kinoa, tam buğday makarna.

Sebzeler: Tatlı patates, patates, mısır.

Meyveler: Muz, elma, çilek, kuru meyveler (hızlı enerji için).

Baklagiller: Mercimek, nohut, fasulye.

Proteinler (Kas onarımı ve enerji desteği):

Yağsız et: Tavuk, hindi, kırmızı et.

Deniz ürünleri: Somon, ton balığı.

Yumurta: Hem protein hem de sağlıklı yağ içerir.

Süt ürünleri: Yoğurt, kefir, peynir.

Bitkisel proteinler: Tofu, mercimek, chia tohumu.

Sağlıklı Yağlar (Uzun süreli enerji):

Kuruyemiş ve tohumlar: Badem, ceviz, chia, keten tohumu.

Avokado: Hem yağ hem de lif kaynağı.

Zeytinyağı: Yemeklerde kullanılabilir.

Yağlı balıklar: Omega-3 için somon ve sardalya.

Antrenman Öncesi ve Sonrası Öneriler:

Antrenmandan önce (1-2 saat): Karbonhidrat ve hafif protein (örn. muz + yoğurt, tam tahıllı ekmek + fıstık ezmesi).

Antrenmandan sonra: Protein ve karbonhidrat kombinasyonu (örn. tavuk + kinoa, smoothie ile whey proteini).